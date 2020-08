Sergio Mayer asegura estar al corriente en sus obligaciones fiscales, pese a investigación en su contra

El actor y diputado federal de Morena, Sergio Mayer, aseguró que “no tiene idea” y que “le extrañó muchísimo” ver su nombre en una lista que difundió la Procuraduría Fiscal de la Federación, de políticos y empresarios que son investigados por “irregularidades” en sus cuentas bancarias.

En entrevista con EL FINANCIERO, el legislador y cantante descartó, de antemano, que se trate una “persecución política” en su contra, porque señala que “confía en las instituciones” de este nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y sostiene que “como siempre, se encuentra a corriente” en sus asuntos fiscales.

También comentó que no tiene elementos para poder afirmar que pudiera tratarse “de algo personal”, por el trabajo que ha hecho como legislador en la Cámara de Diputados, “por si hay alguien o algunos que no les guste mi trabajo, o lo que estoy haciendo”.

“No puedo considerar que se trate de una persecución en mi contra, porque yo sí creo que este gobierno es completamente diferente y no creo que las instituciones sean utilizadas para eso, para persecuciones políticas”, afirmó.

“Yo no tengo información de nada, a mí no me han notificado y mis abogados atenderían en su momento el tema jurídico y legal y a ver qué pasa. A mí me sorprendió muchísimo, porque yo llevo prácticamente un año, un año y medio con servidor público (es diputado desde agosto del 2018) y sólo estoy enfocado a mi trabajo por México y nada me desviará de mi objetivo y de mi atención”, subrayó.

“Honestamente no tengo idea de qué se trate esto, me sorprendió muchísimo de verdad, pero confío en las instituciones, en los procesos correctos y legales y por eso no tengo ninguna preocupación, no hay nada de lo que yo me tenga que preocupar”, expuso.

Aseguró que “yo siempre he estado al corriente en mis cuestiones fiscales, como empresario, como servidor público, como todo, y me siento muy tranquilo, aunque sí sorprendido”.

“No sé si trate de un tema personal, de un tema político, sería irresponsable que lo afirmara porque no tengo los elementos para decirlo, o que se trata de una persecución personal”, apuntó.

-¿Podría ser alguna persecución política, diputado?

-Pues no tengo idea, no tengo elementos para responder eso, sería irresponsable. Es algo que me sorprende muchísimo, sobre todo en estos momentos de coyuntura política, a unos meses de las elecciones. No lo sé. Está muy raro; pero yo no tengo ninguna preocupación, ningún problema, ya se ocuparán de ese tema los abogados correspondientes.

“Sólo nos hemos enterado por los periódicos, nos toman ahí en una lista de personas que ni siquiera conozco ni tengo nada que ver con ellas”, agregó.

Comentó que “yo sólo estoy haciendo mi trabajo legislativo y si hay alguien o algunos que no les guste mi trabajo, o lo que estoy haciendo, pues es algo que no podría confirmar”.