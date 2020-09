Estoy puesto, que le ponga hora y fecha para dialogar: Gustavo De Hoyos a AMLO 

El representante del sindicato patronal, Gustavo De Hoyos, le tomó la palabra al presidente Andrés Manuel López Obrador para establecer un diálogo en el que se acuerden las medidas urgentes para resolver los retos del país, informó este jueves la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“En la Confederación Patronal de la República Mexicana tomamos la palabra al Presidente Andrés Manuel López Obrador, a establecer un diálogo respetuoso, abierto y franco, de cara a la unidad nacional, para así afrontar y resolver juntos las principales problemáticas y retos de nuestro país”, señala el comunicado derivado de la mención que el titular del Poder Ejecutivo Federal hizo respecto a Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de COPARMEX.

“Hay uno que siempre apoya a este grupo pero no da la cara y ojalá venga aquí…el de Coparmex, sería bueno que viniera”, dijo el Ejecutivo en la conferencia de la mañana del jueves.

Al respecto, el líder empresarial manifestó su disposición al diálogo “respetuoso, abierto y franco” para juntos tomar las medidas decididas, necesarias y urgentes, que apoyen la salud y la economía de los mexicanos.

“Dice el Presidente López Obrador que ojalá que yo vaya a Palacio Nacional. Estoy puesto. Que le ponga hora, día, lugar, temas y audiencia. ¡Allí estaré! No le saco. Nunca tiro la piedra y escondo la mano. Respeto a FRENAAA, pero COPARMEX no pertenece a dicho movimiento, y en lo personal no promuevo que el titular del Poder Ejecutivo Federal renuncie”, respondió De Hoyos Walther.

Desde principios del presente año, el sector empresarial presentó a la Presidencia de la República un paquete de propuestas, de adopción urgente y prioritaria, para enfrentar la crisis sanitaria y económica, sin que a la fecha haya una respuesta. En particular la Coparmex presentó hace 100 días su iniciativa Remedios Solidarios para proteger el empleo y el ingreso de los trabajadores.

“Presidente, estamos listos y dispuestos para dialogar de forma respetuosa, abierta y franca, de cualquier tema, a cualquier hora y en cualquier lugar que usted nos indique. ¡Allí estaremos!”, respondió el líder empresarial a Andrés Manuel López Obrador.