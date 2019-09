'Estoy completamente tranquilo': Murillo Karam sobre investigación de caso Ayotzinapa

Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, afirmó este lunes que se encuentra tranquilo respecto a su labor emprendida en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.

“Estoy completamente tranquilo. En el momento en que conocí el caso, en que hubo las detenciones y se hicieron las declaraciones y se configuraron pruebas, cerca de 300 pruebas que son contundentes, que no admiten duda. Por eso me da muchísimo gusto que hagan la investigación”, sostuvo el exfuncionario en entrevista para Radio Fórmula.

Murillo Karam dijo que se encuentra en la mejor disposición para ser investigado por su actuación. Incluso, afirmó que al inicio de la presente administración solicitó una reunión con funcionarios de Gobernación, la cual le fue concedida, “pero más fue a solicitud mía”, indicó.

“Si hubo violaciones a procedimiento, pues adelante, que se castigue a quien las haya hecho. No tengo ningún inconveniente en eso (…) Estoy en la mejor disposición, estoy aquí a la hora que gusten, a mí nadie me ha buscado, nadie me ha llamado y estoy a sus órdenes para que esta investigación se haga correcta y debidamente”, dijo.

Por otro lado, explicó que en las declaraciones que se hicieron durante el tiempo en que fue procurador hubo alrededor de tres casos que alegaban tortura.

“Inmediatamente hice lo que se tiene que hacer en ese sentido. Inicié el protocolo de Estambul que habíamos firmado unos meses antes con las Naciones Unidas, y creo que se utiliza en todo el mundo para determinar estos casos. Es decir, se abre un proceso para determinar si de veras hubo tortura o no la hubo. Yo ordené de inmediato que se iniciara”, explicó.

Padres de los 43 exigieron este lunes que se proceda penalmente contra el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y contra el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, por la mala integración de la investigación, lo cual, acusaron, permitió la liberación de más de 70 implicados en el caso.

Este fin de semana, otros 24 policías municipales de Iguala, que habían sido detenidos y consignados por su presunta participación en la desaparición de los estudiantes, recuperaron su libertad, debido a una resolución que emitió el juez federal Samuel Ventura Ramos.

Ante ello, los padres reiteraron que, durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto “hubo diversas irregularidades como una mala investigación, el ocultamiento de mucha información y violaciones a los derechos humanos, lo que está permitiendo la liberación de personajes como Gildardo López Astudillo 'El Cabo Gil', así como de otros 73 implicados más en esos lamentables hechos”.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que está comprometido con la verdad y la justicia, pero no vemos otras instancias comprometidas con esto, como la Fiscalía, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina", lamentó Melitón Ortega, padre de uno de los estudiantes.

Este lunes, estudiantes normalistas de Ayotzinapa iniciaron una jornada de movilizaciones en el marco de los 5 años de la desaparición de sus compañeros en Iguala durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014.

Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, dijo en conferencia de prensa el pasado 15 de septiembre que se solicitó a la Fiscalía General de la República la investigación de exfuncionarios públicos por la liberación de personas relacionadas al caso.