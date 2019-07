'Estoy al cien', dice López Obrador sobre su salud

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este martes que se encuentra muy bien de salud.

"Estoy muy bien de salud, es de dominio público que tuve un infarto. (...) Ayer vi a quien me atiende (...) y estoy al cien. Aprovecho para decirlo porque luego piden información de que cómo estoy de salud, hasta les puedo dar los resultados", dijo en su conferencia de prensa matutina.

Al ser cuestionado sobre su rutina en relación a que su agenda de trabajo incluye los fines de semana, el mandatario federal dijo que tiene como compromiso entregarse a su causa y que tiene prisa por los avances de su Gobierno pues no piensa reelegirse.

"Estoy bien. Cuando puedo me escapo, aunque no les guste a algunos que me vaya al beisbol. Estoy muy bien, muy a gusto de estar sirviendo a mi patria, encabezando un movimiento de transformación", reiteró.