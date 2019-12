Estos son los gobernantes que menos asisten a reuniones de seguridad con el Gobierno de AMLO

Los gobernadores de Querétaro, Nayarit y Campeche son los que menos se presentaron a las reuniones de seguridad que se llevan a cabo en sus entidades, informó este martes Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública.

Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro y actual presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), y Antonio Echevarría García, mandatario de Nayarit, no asistieron a ninguna de las reuniones realizadas entre el 2 de diciembre de 2018 al 10 de diciembre de este año.

En el caso de Campeche, el gobernador solo acudió a uno de los 263 encuentros que se hicieron en promedio.

De acuerdo con la información expuesta por Durazo, no queda claro si en el caso de ese estado se toma en cuenta a Carlos Aysa González, gobernador sustituto, o a Alejandro Moreno, quien renunció al puesto para competir por la dirigencia nacional del PRI.

Sobre las entidades mencionadas, cabe señalar que se ubican entre los estados con una menor tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes entre enero y noviembre de este año.

En el caso de Querétaro, dicha entidad registró 8; Nayarit, 13.3, y Campeche, 7.

Los siguientes gobernadores con el menor número de asistencias son:

Miguel Ángel Riquelme (Coahuila): Cuatro asistencias

Coahuila tiene una tasa de homicidios dolosos de 8.2 por cada 100 mil habitantes, la quinta más baja de México.

Diego Sinhue (Guanajuato): Cinco asistencias

En el caso de dicho estado, la tasa es de 52, la cuarta más alta del país.

Jaime Rodríguez ‘El Bronco’ (Nuevo León): Ocho asistencias

Esta entidad del norte tiene una tasa de 14.8, lo que la ubica en la posición número 21.

Cuauhtémoc Blanco (Morelos): Nueve asistencias

Con 46.9 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, este es el sexto registro más alto.

Claudia Pavlovich (Sonora): 10 asistencias

Este estado tiene la octava tasa de homicidios más alta de México, con 40.5.

Martín Orozco Sandoval (Aguascalientes): 12 asistencias

Dicha entidad tiene la segunda tasa más baja de homicidios dolosos, con 6.6 y solo está detrás de Yucatán.

Silvano Aureoles (Michoacán): 16 asistencias

Con 38 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, esta entidad tienen la novena tasa más alta de dicho delito.

En el otro extremo, Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno capitalina, fue la mandataria estatal que más asistió a las mesas de seguridad.

En el caso de la Ciudad de México, el número de reuniones de este grupo fueron superiores al promedio debido a que también se realizan durante los fines de semana, agregó Durazo.

Sobre el informe, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que la presentación solo tiene motivos informativos.

"Esto es apenas una presentación, el propósito no es culpar a nadie, sino informar y que los ciudadanos tengan todos los elementos. Por eso decidimos presentar toda la información, no ocultar nada, no 'maquillar cifras', decir la verdad y ustedes se hacen cargo de hacer una revisión", dijo.

El titular del Ejecutivo adelantó que esta semana tendrá una reunión con los mandatarios estatales con quienes, subrayó, "tiene una muy buena relación".