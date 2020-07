Ten cuidado: estos son los fármacos que no se deben de utilizar para tratar COVID-19

La Secretaría de Salud dio a conocer este miércoles los fármacos que no cuentan con evidencia científica para tratar de manera favorable el COVID-19.

Dichos medicamentos son Arbidol, Oseltamivir, Ivermectina, Azitromicina, Nitazoxanida, Colchicina, Antioxidantes, Nanomoléculas de cítricos, Dióxido de cloro, Inmunoglobulina intravenosa e Interferones.

“Realmente no se recomienda el uso de los fármacos que ven en la lista. No están indicados, no sirven y no existe evidencia de que tengan algún beneficio en pacientes ambulatorios (de coronavirus), como tratamientos para prevenir o en pacientes con enfermedad grave por COVID-19”, aseguró al respecto Simón Kawa Karasik, director general de Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud

“(Los medicamentos) sí tienen el potencial de ocasionar daño, tienen efectos adversos y no se deben de administrar” continuó.

Kawa también compartió los fármacos que siguen en etapa de generar evidencia para determinar si son benéficos para tratar el patógeno.

Estos medicamentos son Remdesivir, Favipiravir, Lopinavir, Hidroxicloroquina, Baricitinib combinado con Remdesivir, Tocilizumab, Sarilumab, Anakinra y Plasma convaleciente.

Cabe señalar que el 6 de junio pasado, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, comentó que no utiliza cubrebocas debido a que utilizaba gotas de Nanomoléculas de cítricos, con las cuales “estaba blindada del virus”.

La dependencia federal informó este día que ya son 36 mil 906 las personas fallecidas por el nuevo coronavirus SARS-COV-2 en México.

Además, los casos confirmados ascendieron a 317 mil 635, de los cuales 48 mil 207 son activos estimados -es decir, que presentaron síntomas del virus en los últimos 14 días-, informó José Luis Alomía, director general de Epidemiología.

Mientras tanto, los casos sospechosos acumulados de la enfermedad COVID-19 aumentaron a 81 mil 411.

Asimismo, 199 mil 129 individuos se han recuperado del virus.