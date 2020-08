Esto es lo que sabemos sobre los videos donde aparece David León (y lo que AMLO dijo al respecto)

El presidente Andrés Manuel López Obrador contó este viernes que él ya sabía sobre los videos en los que aparece David León, actualmente funcionario de su Gobierno, y su hermano Pío. Por esto, sugirió al funcionario no tomar todavía el cargo como director de la Distribuidora de Medicamentos del Estado, hasta que se aclare el caso.

¿Qué tienen estos videos y qué fue lo que explicó el presidente al respecto? Te contamos.

-El jueves, el medio Latinus transmitió dos videos en los que León entrega dinero a Pío López Obrador, así como un audio en el que hablan al respecto.

-Sobre el tema, David León dijo el jueves que estos datan de 2015, cuando fungía como operador político del gobierno de Chiapas, encabezado en ese momento por Manuel Velasco. También anunció que postergaría la toma de protesta en el nuevo cargo en la distribuidora, con el fin de no afectar al Gobierno.

-López Obrador explicó este viernes que él ya sabía de estos videos desde hace unos cinco o seis días, pues León lo buscó para decirle que había recibido una llamada en la que le decían que darían a conocer los videos, por lo que le pidió que enfrentara la situación y le sugirió que no tomara protesta todavía, hasta que se aclarara el caso.

-En un primer video, donde ambas personas aparecen en un restaurante, León entrega un sobre amarillo a Pío y menciona "Aquí te traigo 400. Te voy a deber 30 porque ya no me alcanzó".

-En un segundo video, ambos se encuentran en la casa de Pío, donde León le entrega "uno" (un millón de pesos). "Esto es para el tema de apoyarlos en el movimiento aquí", aclara León. También conversan sobre una nueva fecha para recoger otro millón de pesos.

"El chiste es que él sepa que hay apoyo. Él lo sabe, claro que lo sabe, porque se lo han informado pero además, si llega y ve sonido, templete, ¿de dónde sale eso? Del apoyo que se le da", apunta León

-Este viernes, el mandatario federal explicó que estos videos son de 2015, año en el que hubo elecciones en Chiapas, y añade que Morena no ganó ni un distrito de la entidad, y que de los 124 municipios, solamente triunfó en uno.

-"Estos recursos, como se habla en el video, se utilizaban para la gasolina, para el apoyo de quienes trabajaban en la organización del movimiento. Y como él mismo lo afirma, David León, contribuía de esa manera, consiguiendo esos fondos", afirmó López Obrador.

-El presidente agregó que muchos mexicanos le dieron apoyo a través de una cuenta bancaria.

-"Esta revelación, estos videos que presentó Loret de Mola, deben de entregarse a la Fiscalía General de la República (FGR), es decir, el señor debe de presentar una denuncia, o los expresidentes, o sus representantes (...) o los dirigentes de los partidos opositores, para que se inicie la investigación que corresponda", aseguró López Obrador.

-También insistió en que los videos no tienen nada que ver con la elección presidencial de 2018, en donde resultó ganador.

-En el segundo video, David León comenta a Pío que la consigna es apoyar "a futuro, el proyecto (rumbo) al 18".

-En un tercer video, el cual ocurre en el mismo lugar y momento del primero, Pío menciona que tiene que ver a "Marcelo". Sobre esta mención, López Obrador indicó este viernes que no se refieren al canciller Marcelo Ebrard, sino a otra persona, quien era dirigente de Morena en Chiapas.

-"(Hay que) aclarar todo, por ejemplo, el maestro Marcelo. Tiene que decir si Pío le entregaba esos recursos y para qué se usaban, a quién se entregaban, porque estoy seguro que era para apoyar con gasolina a quienes ponían sus carros y apoyaban en el movimiento", señaló el mandatario.

-El presidente declaró que la difusión de estos videos son una "reacción normal, legítima, de quienes están viendo afectados sus intereses por la decisión que tenemos de acabar con la corrupción en el país".

-Esto sucede, dijo, porque se están ventilando casos graves de corrupción de años anteriores, y puso como ejemplo a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex acusado por los casos Agro Nitrogenados y Odebrecht, en los cuales se han visto implicados expresidentes y exfuncionarios públicos. También mencionó a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, quien está siendo juzgado en Estados Unidos "por haberse puesto al servicio del narcotráfico".

-Por todo lo anterior, aseguró AMLO, sus adversarios buscan equiparar las cosas. Y consideró que esto es bastante usual y recurrente cuando se lleva a cabo una transformación.

-El presidente también consideró que el propósito de estos videos es dañar la imagen del Gobierno: "pero no lo van a lograr, hay aves que pasan el pantano y no se manchan. Mi plumaje es de esos. Siempre he salido de la calumnia ileso, y tengo la conciencia tranquila".