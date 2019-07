Esto es lo que sabemos sobre las protestas de la Policía Federal

Elementos de la Policía Federal han realizado una serie de manifestaciones esta semana en contra del proceso a seguir para integrarse a la Guardia Nacional luego de su abanderamiento y despliegue de la corporación en Campo Marte.

Las primeras protestas se realizaron el miércoles en las instalaciones del Centro de Mando ubicado en Iztapalapa.

Los policías presentaron un pliego petitorio de 16 puntos y pidieron la renuncia de los mandos, desde comandantes hasta directores. “Ellos siguen siendo los inmiscuidos en corrupción y el crimen organizado”, dijeron algunos de los manifestantes.

Los 16 puntos del pliego petitorio -Respeto a la dignidad de todos los que conforman la Policía Federal. -Respeto a la antigüedad laboral. -Respeto a las prestaciones laborales. -Devolución de la operatividad de 9 mil 800 cada 25 días laborados. -No ser evaluados por personal militar que no tiene conocimiento de la función policial. -No pertenecer a la Sedena. -No vivir en cuarteles militares. -El sueldo quincenal debe ser de 15 mil pesos libre de impuestos a partir de la segunda quincena de julio de 2019. -El sueldo base de 2 mil 300 pesos debe desaparecer y debe ser de 15 mil pesos quincenales. -El polígrafo debe desaparecer. -Horarios establecidos de trabajo conforme a la Ley Federal del Trabajo. -Deben renunciar todos los mandos, a partir de comandantes de compañía hasta los directores, ya que son los mismos que están inmiscuidos en corrupción y crimen organizado. -Instalar una oficina de derechos humanos para los policías dentro del Centro de Mando Iztapalapa. -Establecer un sindicato para la Policía Federal-Guardia Nacional. -No ser evaluados y pasar automáticamente a la Guardia Nacional. -Recibir uniformes dos veces por año.

¿Qué demandan?

Los uniformados reclaman que su incorporación a la Guardia Nacional se pretendía hacer sin liquidación y renunciando al total de su antigüedad.

También reclaman que desde el inicio del Gobierno de López Obrador se les han reducido derechos laborales, incluyendo el riesgo de la desaparición de un bono mensual.

Los elementos sostuvieron también que en la transición hacia la Guardia Nacional son discriminados, indicando que muchos no fueron aceptados o que son “literalmente tratados como perros”.

Otro de los reclamos es que se les proporciona equipo caduco y de mala calidad.

Indican que su nuevo sueldo quincenal debe ser de 15 mil pesos libres de impuestos a partir de la segunda quincena de julio de este año. Piden que se instale una oficina de Derechos Humanos dentro del centro de Mando de Iztapalapa y establecer un sindicato para la Policía Federal y la Guardia Nacional.

Protestas en el país

Además de las movilizaciones en la Ciudad de México, policías federales también se manifestaron este jueves en Chihuahua. Ahí, un grupo de alrededor de 50 elementos cerró parcialmente la avenida Tecnológico en el cruce con Ciudad Guerrero, frente a la sede de la corporación.

Se unieron a la petición de garantizar un mejor salario, un retroactivo que se les adeuda de meses atrás, mejores condiciones laborales y acceso a seguro médico y créditos para vivienda.

En Ciudad Juárez hubo una concentración al exterior de las oficinas de la dependencia, donde denunciaron malos tratos y discriminación al ser evaluados para ingresar a la GN tanto por su condición física como por portar tatuajes.

En Coatzacoalcos hubo una movilización menor de apenas 13 elementos.

Cortesía

Pidieron a Calderón, él los rechazó

Policías federales pidieron que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa sea su representante sindical, pero el exmandatario dijo que no estaba bien y que más que ayudarles, les perjudicaría.

“Sé que algún policía en las protestas me mencionó como alguien que pudiera representarlos, agradezco mucho a quienes piensen de buena fe que puedo ayudarles, no es mi papel, no está bien que intervenga como representante de ustedes y además, mi nombre más que ayudarles les perjudicaría”, indica en un video difundido vía Instagram.

La protesta de la PF tiene causas de fondo (laborales) y forma. Rechazo la cobarde insinuación de estar atrás de ella. Si tienen pruebas, exhíbanlas, si no, retráctense. Mi gratitud y admiración a soldados, marinos y policías. #YoApoyoALaPoliciaFederal https://t.co/K24MuIMQ1n… — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 4 de julio de 2019

El miércoles, Calderón cuestionó la participación de la Policía Federal (PF) como parte de la Guardia Nacional, si se considera que la PF está 'echada a perder'.

"Si la Policía Federal 'se echó a perder', ¿entonces para qué la quieren dentro de la Guardia Nacional? ", escribió el miércoles el exmandatario en su cuenta de Twitter.

Fuente: Cuartoscuro

Benavente Torres, líder sentenciado por secuestro

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, dijo este jueves que uno de los líderes de las protestas de policías federales es Benavente Torres, quien fue sentenciado por secuestro en el pasado.

"Es el señor Ignacio Benavente Torres, que se asume como presidente de ProLibertad y Derechos Humanos en América A.C, organización ubicada en Tijuana. Fue sentenciado por secuestro, cumpliendo la pena impuesta en el Cefereso número tres. Es uno de los elementos que dieron un despliegue extraordinario en medios el día de ayer", afirmó Durazo.

‘Se echó a perder’: AMLO

El miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Policía Federal es un cuerpo de seguridad que se creó hace 20 años y se echó a perder en anteriores administraciones.

"Esta policía se creó hace como 20 años y la verdad no se consolidó, se echó a perder y con más intensidad se pervirtió en el tiempo que estuvo dependiendo de la Segob, desde arriba imperó la irresponsabilidad y la corrupción", comentó López Obrador en un video difundido en sus redes sociales.

Paro nacional

Este jueves, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana publicó en su cuenta de Twitter que se acordó mantener mesas de trabajo temáticas para atender las inquietudes de los policías federales.

Hemos acordado mantener mesas de trabajo temáticas para atender las inquietudes de los policías federales. Reiteramos nuestra disposición de atender al grupo de representantes para buscar las mejores soluciones a favor de la dignidad personal de los inconformes: @AlfonsoDurazo — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) 4 de julio de 2019

La dependencia reiteró su disposición de encontrar soluciones a favor de la dignidad de los uniformados.

Las movilizaciones continuaron en la Ciudad de México en Anillo Periférico entre los ejes 5 y 6. Pese a una mesa de diálogo que se realizó con autoridades federales, no se ha logrado ningún acuerdo.

La protesta permanecerá por tiempo indefinido y los uniformados la calificaron como ‘Paro nacional’.