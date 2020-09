Esto es lo que sabemos sobre la Catedral Metropolitana y la presencia del Ejército

La Arquidiócesis Primada de México informó el domingo a sus fieles que no era posible ingresar a la Catedral Metropolitana debido a que las inmedicaciones habían sido tomadas por el Ejército.

¿Qué fue lo que sucedió? Te explicamos.

-El domingo, a las 12:50 horas, la Arquidiócesis publicó en redes sociales el siguiente mensaje:

"Con mucha pena informamos a los fieles que el día de hoy y, probablemente, los cercanos al Día de la Independencia no podrán ingresar a esta Catedral para participar de los servicios religiosos ya que sus inmediaciones han sido tomadas por miembros del Ejército. Como lamentablemente no fuimos informados y aún no sabemos cuántos y qué días permanecerá esta situación ofrecemos una disculpa y les pedimos paciencia en tanto podamos volver a abrir".

La Catedral Metropolitana de México informa a los fieles que, por causas ajenas a la Iglesia, durante los días cercanos a nuestras fiestas patrias, no se podrá participar de los servicios religiosos en el recinto.@Catedral_CdMx pic.twitter.com/YgO9ukgVvQ — Arquidiócesis Primada de México (@ArquidiocesisMx) September 13, 2020

-Más tarde, el Gobierno capitalino indicó que, debido a los preparativos del aniversario de la independencia, el acceso al recinto fue interrumpido.

"Debido a los preparativos por el 210 aniversario de la Independencia de México, el acceso a la Catedral Metropolitana se regularizó desde las 11:30. Ofrecemos una disculpa y agradecemos su comprensión", destacó en su cuenta de Twitter.

El @GobCDMX, @Claudiashein, a través de esta Secretaría, informa que, debido a los preparativos por el 210 aniversario de la Independencia de México, el acceso a la Catedral Metropolitana se regularizó desde las 11:30. Ofrecemos una disculpa y agradecemos su comprensión. pic.twitter.com/UEdvTqel8m — SEGOB CDMX (@SeGobCDMX) September 13, 2020

-En tanto, a las 21:18 horas del mismo día, la cuenta de la Catedral Metropolitana informó a los fieles que El Ejército tomó la Plaza de la Constitución y por esta razón fue difícil para quienes deseaban participar en la Eucaristía entrar a la Catedral Metropolitana".

-Asimismo, desde esa cuenta, la Arquidiócesis lamentó que no se tuvieran noticias claras por parte de la autoridad federal y de la Ciudad de México al respecto.

Es una pena que no tengamos noticias claras de parte de la autoridad Federal y de la CDMX para tomar las providencias necesarias e informar convenientemente a la feligresía.

Oremos para que el Señor nos dé la paz tan necesaria en estos tiempos.

¡Dios les bendiga! — Catedral Metropolitana de la Arquidiócesis de Mx (@Catedral_CdMx) September 14, 2020

-No obstante, durante la madrugada de este lunes, el Arzobispo Carlos Aguiar Retes explicó la situación: no existe una toma de la Catedral por parte de autoridades federales.

Lo que ocurrió, agregó Aguiar, es que hubo falta de comunicación correcta entre las partes en relación a los protocolos previos a las fiestas patrias.

-"Manifiesto mi deseo de que exista una comunicación constante y cordial con las autoridades", indicó en su cuenta de Twitter.