Esto es lo que sabemos sobre el crucero MSC Meraviglia que atracó en Cozumel

El crucero MSC Meraviglia, de bandera Suiza, atracó este jueves en el muelle de Punta Langosta, Cozumel, aunque sus pasajeros continúan en la embarcación.

Estos son los detalles que sabemos hasta el momento:

-El miércoles, el crucero se vio envuelto en una polémica por el supuesto caso de un pasajero infectado con coronavirus, sin embargo las autoridades de Quintana Roo descartaron que el turista fuera portador del virus y que en realidad presentaba un cuadro de Influenza Tipo A.

- El crucero arribó la noche del miércoles a Cozumel, pero no pudo atracar en el muelle debido a las malas condiciones climáticas que imperaron en la zona, ocasionadas por el frente frío 41.

- Debido a los rumores, un pequeño grupo de cozumeleños se manifestó en las afueras del muelle Punta Langosta, como manera de rechazo al atraque del hotel flotante.

- La secretaria de Salud de Quintana Roo, Alejandra Aguirre, señaló la tarde de este jueves que los otros puertos de Kingston, Jamaica y en Islas Caimán no permitieron el atraco del barco porque "no tenían integrado un diagnóstico, se decide hacer una prueba rápida que permite hacer un acercamiento, más no la confirmación, y no disponían de esta tecnología, por eso lo decidieron (no atracar)".

-El grupo de profesionales que ingresaron al barco a realizar los estudios en Quintana Roo fueron del área de Vigilancia Epidemiológica del estado y, el diagnóstico tentativo que se integra hasta ahora es por infección respiratoria aguda.

- Aguirre Crespo informó que fueron dos personas las que presentaron los síntomas. Se trata de un tripulante filipino de 27 años y una turista francesa de 13 años.

- "Se toman las pruebas, en este momento ya están en análisis bioquímico y genético para determinar qué tipo de infección aguda tienen los dos pacientes", explicó.

“Ambos se encuentran estables y no corren riesgo sus vidas, debido a que están dentro de los parámetros normales de una enfermedad respiratoria y tampoco presentan síntomas que requiera la movilización a una unidad hospitalaria para poder atenderse”, agregó la secretaria estatal.

- La funcionaria detalló que alrededor de las 22:00 o 23:00 horas de este jueves se conocerán los resultados de las pruebas.

- Los pacientes se encuentran estables, con parámetros normales y sin afectación para respirar.

-Hasta que se tenga la certeza de que tipo de enfermedad respiratoria tienen ambas personas y se emita el documento sanitario respectivo, las autoridades de salud no permitirán el desembarco de los más de cuatro mil pasajeros del crucero.

-Aguirre Crespo dijo en conferencia de prensa que no hay casos de coronavirus a bordo del crucero, de acuerdo con las pruebas realizadas por personal de Sanidad Internacional, adscrita a los Servicios de Salud de Quintana Roo. "Ninguna de las dos (personas) presenta factores asociados a COVID-19", detalló.

- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó esta mañana que los puertos en México se vayan a cerrar por sospechas de algún crucero con casos de coronavirus.

Con información de Renán Quintal*