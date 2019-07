Esto es lo que le preocupa a Juan Villoro del Gobierno de AMLO

La falta de apoyo a la ciencia, la educación y el evangelismo creciente de Andrés Manuel López Obrador son algunas de las preocupaciones del escritor Juan Villoro sobre el Gobierno de AMLO.

“Me preocupa que no se apoye a la ciencia, la educación, a la cultura; la intolerancia con los medios (de comunicación); el evangelismo creciente del presidente, que cada vez más es un evangelista que un presidente; la prédica continua (de AMLO), el no escuchar razones de los otros, el no trabajar con especialistas y expertos”, detalló en entrevista con Javier Risco para La Nota Dura.

Criticó también que el Gobierno actual tome decisiones sin consultar a los expertos.

“Cómo se puede hacer una consulta, por ejemplo, sobre un aeropuerto que tiene que ver con mecánica de suelos, con la orientación de los vientos, con el tráfico aéreo, inversiones multimillonarias, cómo podemos nosotros decidir sensata, razonada e informadamente sobre eso, es muy difícil”, detalló.

“En vez de hacer una reunión de verdaderos expertos y tomar una decisión, se hacen decisiones demagógicas. Esto me parece muy grave”, añadió.

Aunque calificó como positivo que se tenga un presidente que combata a la corrupción.

“Yo celebro que haya un combate a la corrupción, una austeridad, tener un presidente en cuya honestidad podemos confiar”, agregó.

Estrena obra de teatro

El escritor y periodista estrenó una obra de teatro llamada La Guerra Fría, la cual explora las emociones en una relación de pareja con el Berlín de los años ochenta como escenario.

“La obra tiene que ver con dos mexicanos que se van a vivir a Berlín en los años ochenta, en una época en la que había un movimiento que se llamaba 'haz algo', entonces la gente tomaba casas. Entonces nosotros tomamos el museo (Rufino Tamayo)“, detalló .

“La pareja que protagoniza la obra decora su casa con basuras del primer mundo y la escenografía es una instalación de Abraham Cruzvillegas, que él hizo con pepenadores de Corea del Sur, es basura muy sofisticada, corena”, detalló.

La obra se presenta sábados y domingos a las 18:00 horas en el museo Rufino Tamayo hasta el 8 de septiembre.

Juan Villoro nació en México, en el Distrito Federal, el 24 de septiembre de 1956. Estudió Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana, de acuerdo con la biografía elaborada por el sitio Escritores.org.

Como redactor ha colaborado en las revistas Cambio, Gaceta del Fondo de Cultura Económica, Universidad de México, Crisis, La Orquesta, La Palabra y el Hombre, Nexos, Vuelta, Siempre!, Proceso y Pauta, de la cual fue jefe de redacción, así como en los periódicos y suplementos La Jornada, Uno más uno, Diorama de la Cultura, El Gallo Ilustrado, Sábado, entre otros.

En 1991 publicó su primera novela El disparo de argón pero su éxito como novelista llegó en 2004 con El testigo, Premio Herralde.