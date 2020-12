Esto dijo López-Gatell sobre el reportaje de NYT que señala tergiversación de datos en CDMX

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo este lunes que en el reportaje realizado por el New York Times, que menciona una supuesta tergiversación de datos para evitar el semáforo rojo de COVID-19 en la Ciudad de México, hay varios hoyos de información.

En cuanto a la información sobre diferencia de datos presentados por el coronavirus en la capital, el subsecretario respondió: ‘Lo vemos’.

“Hay varios hoyos de información en ese reportaje. Tomaron información parcial, la interpretaron sin un conocimiento correcto de la situación, de los múltiples mecanismos que tenemos de trabajo para hacer la calificación del semáforo”, dijo el doctor en Epidemiología.

“De ninguna manera el color del semáforo es irrelevante. Lo que es irrelevante, de cierto modo, es el color del semáforo cuando se declara alerta por COVID-19”, continuó.

Un texto publicado por el medio estadounidense señala que, a principios de diciembre, los contagios producidos por el coronavirus se incrementaron a niveles que superaron los observados en el verano de este año.

Pero, según documentos a los que tuvo acceso el Times, en su cálculo, el Gobierno usó dos números que eran más bajos que las cifras oficiales publicadas en otros lugares.

El funcionario federal expuso, además, que conversa todos los días con Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para conocer el estatus del coronavirus en la capital del país.

“Platicamos diariamente con la jefa de Gobierno. Entre las múltiples imprecisiones de esa nota se incluye la visión de que la jefa de gobierno va por su cuenta y el Gobierno federal va por la suya”, manifestó López-Gatell.

“Otra de las impresiones de esta nota incluye la idea de que la Ciudad de México no podía reaccionar porque no tenía información. No es así. La información del Gobierno federal procede de la CDMX”, agregó.

Asimismo, aseguró que las 32 entidades federativas de México le brindan a la Secretaría de Salud sus respectivos datos relacionados al porcentaje de hospitalizados por coronavirus en cada estado.

Dicha dependencia informó este día que ya son 118 mil 598 las personas fallecidas por el nuevo coronavirus SARS-COV-2 en México.

Además, los casos confirmados ascendieron a un millón 325 mil 915, detalló José Luis Alomía, director general de Epidemiología.

