Esto dijo AMLO sobre el crédito de 150 mdp de Bancomext a Epigmenio Ibarra

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que puede ser cierto que Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) le haya otorgado crédito al periodista Epigmenio Ibarra; sin embargo, agregó que este "es un periodista honesto y no es chayotero".

En conferencia de prensa, el mandatario fue cuestionado sobre la información publicada por Carlos Loret de Mola sobre que Ibarra recibió un préstamo de 150 millones de pesos por parte del Bancomext a mediados del 2020.

"Puede ser cierto porque Nacional Financiera y Bancomext dan créditos a las empresas y la empresa de Epigmenio tiene la posibilidad de recibir créditos, estos 150 millones", dijo López Obrador.

La información de Loret señala que el banco gubernamental Bancomext otorgó un crédito de 150 millones de pesos a Argos, la productora de televisión de Epigmenio Ibarra, a través de un fideicomiso, esto a pesar de que López Obrador había señalado que no habría rescate a empresarios.

Sobre esto, el presidente remarcó que "Epigmenio Ibarra es un periodista honesto, no es chayotero y que nosotros no apoyamos, no damos créditos a periodistas para que hablen bien del Gobierno".

Apuntó que su administración no reparte chayote, subvenciones a medios de comunicación ni a nadie. Aseguró que Ibarra es un periodista honesto que "seguramente" tiene molestos a los de la mafia del poder.

Indicó que Nacional Financiera y Bancomext son bancos para dar créditos a empresa.

"Como sabía que me iban a preguntar eso, nada más quería informar que Kimberly Clark, donde participa Claudio X. González, tiene también un crédito de mil millones de pesos en Bancomext, y así otras empresas. Lo malo sería que se dieran estos créditos a cambio de sobornos o a cambio de favores políticos o a cambio de relaciones de complicidad, pero no existe en el Gobierno nada de eso", finalizó.

