El Gobierno está protegiendo a los migrantes de ser 'enganchados' por la delincuencia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este miércoles que el Gobierno federal está protegiendo a los integrantes de la caravana migrante que buscó entrar al país de caer en manos de grupos delictivos.

"Estamos protegiéndolos, no queremos que lleguen al norte y puedan ser 'enganchados' o víctimas de la delincuencia. Eso es lo que estamos haciendo", dijo en su conferencia matutina.

López Obrador reconoció que las acciones de la administración federal pueden generar polémica, pero los elementos que participan en los operativos de migración tienen la consigna de respetar los derechos humanos de los migrantes.

Sobre el uso de gas lacrimógeno contra algunos de los integrantes de la caravana, el presidente remarcó que fue un caso aislado.

"Ese no es el distintivo de este Gobierno; queremos la paz y resolver las discrepancias con diálogo (...) Hay instrucción de que no se use la fuerza. El que no tiene la razón, recurre a la fuerza bruta; el que tiene la razón, no tiene porque usar la fuerza", puntualizó.

El 18 de enero, una caravana de migrantes conformada por más de tres mil personas intentó ingresar a México, por lo que la Guardia Nacional y autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) cerraron el puente migratorio ubicado en Ciudad Hidalgo.

Ese mismo día, se permitió la entrada de algunos migrantes después de que ellos se comprometieron a cumplir los requisitos marcados por las leyes mexicanas.

El lunes, el Gobierno informó a la caravana que había rechazado su petición de libre tránsito hacia Estados Unidos, lo que provocó que cientos comenzaron a cruzaron el río Suchiate nadando y evitar el operativo de contención.

Del otro lado del río, elementos de la Guardia Nacional y del INM detuvieron a decenas de ellos, principalmente mujeres y niños, y los llevaron a la estación migratoria 'Siglo XXI'.

Los migrantes lanzaron piedras palos y otros objetos a los elementos de la guardia para ingresar por la fuerza. A la par, para contenerlos y evitar que continuaran avanzando, la guardia lanzó gas pimienta al contingente, donde también iban menores de edad y mujeres embarazadas.

