Este fue el mensaje de López Obrador en la reunión virtual del G20

El presidente Andrés Manuel López Obrador participó este jueves en una cumbre virtual del Grupo de los 20 (G20), la cual se llevó a cabo con el fin de tratar de coordinar una respuesta frente a la pandemia del COVID-19 y medidas de recuperación económica.

En su conferencia de prensa matutina, la cual inició poco más de una hora más tarde debido a la reunión, el mandatario federal expuso diversos puntos que planteó frente a líderes del mundo.

López Obrador dijo que expresó la solidaridad de México con los pueblos del mundo que son afectados por el coronavirus y expresó que es fundamental conseguir la participación de todos para combatirlo.

"Lo hemos dicho, y lo vuelvo a repetir: para enfrentar esta crisis de salud no basta con los hospitales, se requiere de la participación de la gente, y hablé en especial de la importancia de la familia, dije que en México como en otros pueblos la familia es la institución de seguridad social más importante", apuntó.

En México se ha acudido al apoyo de las familias para proteger a los adultos mayores, enfermos de padecimientos crónicos como diabetes e hipertensión, así como a mujeres embarazadas, debido a que son grupos vulnerables al virus.

"También hablé de que en el proceso de recuperación económica debe darse atención especial a las microempresas familiares y a todos los que trabajan en la economía informal", agregó, y explicó que, al paralizarse la economía, los trabajadores se ven afectados, por lo que el apoyo mundial debe tomar en cuenta estos sectores.

Asimismo, en cuanto a la cooperación internacional, planteó la urgencia de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) controle el comercio de medicamentos y equipos médicos, esto debido a que actualmente hay al mismo tiempo escasez y acaparamiento por parte de quienes tienen los recursos económicos para adquirirlos.

"Tiene que darse un trato humanitario, no especulativo, no lucrativo", afirmó el presidente.

Por otro lado, habló sobre que las grandes potencias tienen que ayudar "con una especie de tregua" para que no haya cierre de fronteras con políticas arancelarias unilaterales, expuso.

"Que no prevalezcan los monopolios comerciales, que no se use el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos. Y cerrarle el paso a la especulación financiera, estabilizando la economía mundial", detalló.

López Obrador comentó que también habló sobre rechazar el racismo y la discriminación y envió un mensaje de ánimo a las naciones.

"Ánimo. Vamos a vencer con la fraternidad universal, ese fue el mensaje", contó.