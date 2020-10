Este es el legado que Guillermo Soberón Acevedo deja a la UNAM y a la educación superior del país

Guillermo Soberón Acevedo, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), falleció este lunes a los 94 años. Fue el trigésimo quinto rector de la Máxima Casa de Estudios, cargo en el que se desempeñó del 3 de enero de 1973 al 2 de enero de 1981. Este es parte del legado que deja a la Universidad y a la educación superior del país:

-Impulsó la iniciativa de modificación al Artículo Tercero constitucional para adicionar la fracción VII, con la cual se garantizó la autonomía de las universidades e instituciones de educación superior del país, facultad que garantizó el respeto de la libertad de cátedra e investigación.

-Implementó el Programa de Descentralización de Estudios Profesionales, a partir del cual se creó la Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP), con sus planteles en Cuautitlán, Acatlán, Iztacala, Aragón y Zaragoza, con lo que permitió atender la demanda creciente de educación superior en la zona conurbada de la Ciudad de México. Hoy estas entidades atienden al 40 por ciento de la matrícula en licenciatura.

-Durante su gestión, surgió la Facultad de Psicología y la Escuela Nacional de Trabajo Social, mientras que las escuelas de Enfermería y Economía evolucionaron para convertirse en facultades.

-Impulsó también el crecimiento del posgrado, el Sistema de Universidad Abierta y surgieron entidades como el Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas; de Estudios sobre la Universidad; de Ciencias de la Atmósfera; de Ciencias del Mar y Limnología; al igual que los institutos de Investigaciones Antropológicas; de Filológicas, y de Ingeniería, entre otros.

-Durante su desempeño como rector, se creó el Centro de Investigación sobre Fijación de Nitrógeno en Cuernavaca, que fue la primera entidad académica que se estableció fuera de la zona metropolitana.

-Apoyó la participación de la UNAM en el diseño de nuevas instituciones de educación media superior y superior, como la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Colegio de Bachilleres para ampliar la matrícula en sus respectivos niveles.

-Fue artífice del Centro Cultural Universitario -que reúne en un solo lugar los espacios destinados a la música, danza, teatro y cine- a los que se suman la Biblioteca y la Hemeroteca nacionales.

-Promovió el proyecto inédito del Espacio Escultórico, logrado gracias a la participación de los artistas Helen Escobedo, Manuel Felguérez, Sebastián, Hersúa, Federico Silva y Mathias Goeritz.

Médico de prestigio internacional

El doctor Guillermo Soberón nació el 29 de diciembre de 1925, en Iguala, Guerrero. Estudió en la Escuela Nacional Preparatoria y, posteriormente, se tituló como médico cirujano por la Escuela Nacional de Medicina, hoy Facultad de Medicina.

Realizó estudios de doctorado en Química Fisiológica en la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos, y a su regreso a México creó el Departamento de Bioquímica en el Hospital de Enfermedades de la Nutrición. En 1965 obtuvo su nombramiento como investigador de la UNAM.

Fue secretario de Salud durante el gobierno de Miguel de la Madrid, del 1 de diciembre de 1982 al 30 de noviembre de 1988.

Perteneció a la Sociedad Mexicana de Bioquímica, de la que fue fundador; a la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas; a la Asociación de Médicos del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán y a la Academia Mexicana de Ciencias. Asimismo, fue miembro de The Biochemical Society, Inglaterra; American Society of Biological Chemists; The New York Academy of Sciences, ambas de Estados Unidos; y de la American Chemical Society.

Soberón Acevedo fue distinguido con más de una docena de doctorados honoris causa de instituciones en México y el extranjero, y miembro de El Colegio Nacional.

