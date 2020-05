Estas son las lecciones que el mundo debe aprender por la pandemia de COVID-19, según AMLO

El presidente @lopezobrador_ presentó las conclusiones de 'Lecciones de la pandemia', un texto que realizó divido en dos ejes: salud y economía. "Es indispensable fortalecer los sistemas públicos de salud (...) Los presupuestos destinados no son gastos sino inversión", dijo. pic.twitter.com/ymD9wbxP5n — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) May 8, 2020

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este viernes las conclusiones de un escrito que realizó sobre la pandemia del COVID-19 en el mundo.

El mandatario explicó que Martha Bárcena, embajadora de México en Estados Unidos, ha recibido varias solicitudes para que el documento sea traducido en otros idiomas.

López Obrador agregó que las conclusiones se dividen en dos ejes: salud y economía.

Las propuestas expuestas por el titular del Ejecutivo son las siguientes:

1. Es indispensable fortalecer los sistemas públicos de salud y, al mismo tiempo, considerar que al igual que la educación y la seguridad social, este rubro no puede ser una simple mercancía ni un privilegio, sino un derecho inherente a todos los seres humanos.

Por ello, los presupuestos destinados a estos rubros no son gastos, sino inversiones en el recurso más preciado de cualquier país, su población.

2. Es impostergable atender el grave problema de las enfermedades crónicas. En los hechos, estas pandemias han causado más fallecimientos en el mundo. "Es decir, son mucho más los que pierden la vida por infartos, obesidad, diabetes que los que morirán desgraciadamente por coronavirus", señaló.

Es cierto que las enfermedades crónicas en buena medida son hereditarias, pero se exacerban por el consumo de productos industrializados y los malos hábitos alimenticios. De ahí la necesidad de un movimiento global de prevención y educación para salud, orientación nutricional y fomento a las prácticas del deporte.

3. Es indispensable un mundo más solidario para hacer valer la fraternidad, empezando por evitar el acaparamiento de alimentos, medicamentos y equipos hospitalarios en todo lo relacionado con la salud.

Se debe garantizar que ninguna persona en el planeta se vea privada de medicinas, atención media o servicios por falta de recursos económicos o porque el mercado hace inalcanzables tales prestaciones.

4. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) deben convocar de inmediato a gobiernos y científicos del mundo para la creación de vacunas contra el coronavirus y otros males.

Sobre las conclusiones económicas, el presidente expuso:

5. Desechar el modelo que genera riqueza sin bienestar y procurar una mayor intervención del Estado en cumplimiento de su responsabilidad social para garantizar derechos básicos y sociales, como el acceso a la salud educación, trabajo, vivienda cultura y deporte. Al Estado le corresponde atemperar las desigualdades sociales.

6. Fortalecer valores culturales, morales, espirituales y reconocer a la familia como la mejor institución de seguridad social.

7. Reconvertir organismo financieros internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el Grupo de los 20, entre otros, en verdaderos promotores para la cooperación del desarrollo y bienestar de las naciones.

8. Procurar que las ideas y las acciones de los países del mundo se conduzcan por principios humanitarios más que por intereses económicos creados o de potencias, por legítimos que sea.

No a la violencia ni a las guerras de ninguna índole, no al predominio de grupos de presión o intereses creados; no a la desigualdad, no al racismo, no a las dictaduras; sí a la paz y a la justicia, a la igualdad, la libertad, la democracia y el bienestar.