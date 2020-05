Estas son las formas en que no derechohabientes del IMSS pueden ser atendidos por COVID-19

El director general del IMSS, Zoé Robledo, presentó este viernes el Modelo de atención IMSS Solidario para pacientes COVID-19 para las personas que no son derechohabientes.

En este modelo, dijo, son al menos tres escenarios para que la población en general pueda recibir la atención en hospitales del Instituto.

El primer escenario es que “un paciente está en su casa y se me empieza sentir mal y lo que estamos pidiendo que haga es que llame al 911 o a Locatel (56 58 11 11) y lo que va a pasar ahí es que le van a contestar médicos que le van hacer una valoración telefónica con preguntas para determinar cuál es el siguiente paso, cuando ellos determinen que tiene que tener una atención inmediata se va a mandar una ambulancia, eso lo determina personal de salud, cuando la ambulancia llega a su casa y recibe al paciente, ya sabe a qué hospital debe de ir, porque ya sabe que ese hospital tiene disponibilidad de camas”.

El segundo escenario es “que alguien está en un Módulo de evaluación respiratoria pero es de un hospital que ya está saturado, es decir está en el módulo pero ese hospital no es que no quiera atenderlo, sino que ya no puede recibirlo, como ha pasado en los institutos nacionales de salud, entonces ahí cambia un poco porque el hospital es el que se comunica al teléfono 911 o Locatel y se envía en ambulancia al hospital que tiene disponibilidad del Seguro Social”.

Otro escenario “es que está en la vía pública porque salió a hacer una actividad esencial, o por alguna razón está en la vía pública, y comienza a sentirse mal, es el mismo procedimiento: llama al 911 o Locatel y en ese momento, ubicándolo, llega la ambulancia y lo lleva al hospital”.

Agregó que hay otros casos como el que alguien estaba en un auto y está acompañado y llama a los teléfonos para conocer un hospital con disponibilidad cercano y lo pueden llevar directamente, sin tener que esperar a la ambulancia.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó que en Locatel hay 150 médicos atendiendo a las personas y hasta la fecha se han encontrado 7 mil casos mediante este medio y el sistema de mensajes 51515.

Hasta este viernes, suman 20 mil 739 casos de coronavirus y mil 972 fallecidos.