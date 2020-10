Estamos viendo un incremento en ilícitos ambientales por recortes presupuestales: Julia Carabias

Julia Carabias, miembro de El Colegio Nacional, opinó en La Silla Roja, que los ilícitos contra la naturaleza se han incrementado debido al recorte presupuestal de instituciones ambientales.

"Están en la inanición las instituciones. La Conam, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas ya no tiene dinero para salir al campo, se ha quedado con lo que tenía de poder operar y mover a la gente a los sitios, ya han tenido que cerrar oficinas, dejar de utilizar los vehículos, la gente no puede ir a los sitios", indicó la especialista.

" Y claro que empiezan los ilícitos, por supuesto que estamos viendo un incremento de los ilícitos. Se ha despedido gente y como se dijo en el hashtag hace un par de meses en una campaña muy fuerte 'plaza que se desocupa, plaza que ocupa el crimen organizado y estamos viendo cómo en los sitios remotos están habiendo ilícitos muy importantes perdiendo nuestra diversidad y el patrimonio de las comunidades indígenas campesinas", añadió.

Detalló que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), que es la institución más importantes del mundo en biodiversidad, está en "peligro de extinción" también por los recortes.

"Está al peligro de la extinción, no tiene recursos para operar, va al día y así no puede estar trabajando, lo mismo ocurre en todas las instituciones ambientales que se nos están desmantelando. Ha sido un proceso de construcción social de décadas, ha costado la vida de mucha gente y se está perdiendo, eso es inconcebible, es inaceptable, México no puede erosionarse así", detalló.

Indicó que al mundo le quedan 10 años para tomar las decisiones que ayuden al medio ambiente antes de que se registren consecuencias catastróficas ambientales.

