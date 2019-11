Estamos poniendo orden, dice López Obrador sobre 'crecimiento escaso' de la economía

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó este viernes que hay finanzas públicas sanas, y que si ha habido crecimiento económico escaso es debido a que se está poniendo "orden".

"Tenemos presupuesto, no es para presumir, pero hay finanzas públicas fuertes y sanas. Estamos ordenando. ¿Por qué lo del crecimiento escaso? Porque estamos poniendo orden, ya no es gastar por gastar, no es otorgar contratos a diestra y siniestra", apuntó en la conferencia de prensa matutina.

El miércoles, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto (PIB), el cual registró una contracción de 0.4 por ciento a tasa anual en el tercer trimestre de este año.

Este dato indica que la economía nacional tuvo una baja en este indicador por primera vez desde el cuarto trimestre de 2009, cuando la economía padecía los estragos de la crisis que inició un año antes.

La contracción de la economía viene precedida por un avance a tasa anual de 0.3 por ciento (segundo trimestre) y 0.1 por ciento (primer trimestre), según datos del Inegi.

Este viernes, el mandatario insistió en que se están estableciendo las bases y que habrá crecimiento. "Sin duda va a haber crecimiento y vamos a llegar a la meta que tenemos", afirmó.

"En materia económica, de acuerdo con mis datos, vamos muy bien, muy bien. Habría que ver todos los indicadores, no solo el de crecimiento. Hay que ver incluso, en el caso del crecimiento, que no hay técnicamente recesión", puntualizó.

Con información de Diego Caso.