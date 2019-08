Estamos hartas y tenemos que ser escuchadas: activista feminista

Estamos hartas y tenemos mucha rabia; tenemos que ser escuchadas, dijo este lunes Oriana López Uribe, activista feminista y señaló que es importante que la gente esté indignada por los maltratos que todos los días viven las mujeres.

López aseguró en entrevista con Grupo Fórmula que durante 20 años han intentado muchísimas cosas para que se entienda lo grave que es la violencia en México.

Por eso, dijo que esperan que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ofrezca una disculpa al movimiento feminista, ya que intentó dividir o deslegitimar a “una parte o una sección de manifestantes”.

Además, pidió que la mandataria local reconozca la "rabia y la indignación", porque las autoridades no están actuando como deberían.

"La jefa de Gobierno se comprometió a pedir una disculpa. Pero si no hay disculpa pública, no vamos a estar en paz. Los acuerdos se van a tener que mantener y si no se mantienen, entonces vamos a tener que volver a salir a las calles”, afirmó.

Sobre las quejas por las pintas realizadas, la activista detalló que estas se pueden limpiar, pero “las mujeres que no regresan a casa, no”. También remarcó que si en las manifestaciones deben romper puertas, “romperemos puertas”, con el fin de hacerse escuchar y que termine la violencia con las mujeres.

"La violencia es lo que los violadores hacen, los feminicidas, la violencia contra objetos no es violencia, es una manifestación pública".

La jornada de manifestaciones en la CDMX y en diversos puntos del país del viernes es la segunda en la semana, luego de las protestas que se llevaron a cabo el lunes 12 de agosto.

En las manifestaciones, las mujeres exigen mayor seguridad y un alto total contra abusos sexuales.

Las protestas del viernes se realizaron pacíficamente en varios lugares de la capital mexicana; sin embargo, hubo disturbios y afectaciones a patrimonio en ubicaciones como Paseo de la Reforma, metro Insurgentes y la estación de policía de la calle Florencia.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum informó el domingo que no habrá carpetas de investigación contra quienes vandalizaron diversos puntos de la Ciudad, por la movilización contra la violencia hacia las mujeres.

Sin embargo, aseguró que se sigue la investigación de quienes agredieron a periodistas, mientras en los otros casos de agresiones no se seguirá un proceso.