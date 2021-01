Estamos esperando a que México identifique cuerpo de personas calcinadas en Tamaulipas: diputado guatemalteco Douglas Rivero

México está identificando los cuerpos de las personas calcinadas encontradas en Tamaulipas, dijo este miércoles el diputado guatemalteco Douglas Rivero.

"México va a tardar entre 8 y 10 días (en dar los resultados de las pruebas de ADN)", señaló en entrevista con Sofía Villalobos, para El Financiero Bloomberg.

El legislador agregó que el Gobierno mexicano está trabajando en identificar a los cuerpos calcinados.

"La identificación de los cuerpos es la clave para que pueda darse el proceso para traerlos a nuestros país", agregó.

Mientras que familiares de migrantes guatemaltecos desaparecidos esperan también los resultados de estas pruebas de ADN para saber si se trata de sus hijos.

"Estamos muy desconcertados, mi hijo me envió mensaje el 14 de enero que andaba por Tuxtla de Gutiérrez y después ya no me volvió a mensajear, yo supongo que él se encuentra entre esas personas porque no se ha comunicado", indicó Marco Antulio, padre de un joven migrante de 16 años.

"Nosotros hemos investigado, tuve una comunicación con otros paisanos y empezamos una recabación de datos, estamos esperando las pruebas" detalló.

Añadió que su hijo decidió realizar el viaje hacia Estados Unidos pese a los peligros de este, debido a las necesidades económicas en su hogar.

"No sé si nosotros como padres tenemos la culpa, a veces los hijos les da por viajar al darse cuenta que no hay ingreso, a ellos los dejamos trabajar en ganadería con la gente, nos pagan 40, 50 soles al día, pero no nos basta, él dijo que quería viajar con ese sueño de que quería apoyarme", abundó.

"Nosotros no quisimos enviarlo, le dije que todavía era menor de edad, pero él dijo que quería apoyarnos, no podíamos detenerlo porque tenía ese sueño", agregó.

Indicó que aún conserva la esperanza de que su hijo no se encuentre entre los cuerpos hallados.

"Eso esperamos todos que estamos en esa investigación", dijo.

Al menos 19 cuerpos calcinados fueron encontrados en unas camionetas abandonadas en una brecha del ejido Santa Anita del municipio de Camargo, cerca de los límites con Nuevo León.

El viernes 22 de enero, autoridades fueron alertadas sobre un vehículo incendiado, por lo que acudieron al lugar, donde localizaron dos vehículos calcinados, así como restos de personas.

El lunes, peritos de la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas informaron que ya trabajaban en autopsias y tomas de muestras de ADN de las 19 víctimas, quienes presentaban heridas de bala. De manera preliminar, se identificaron los cuerpos de 16 hombres, una mujer y en otros dos el sexo no ha podido ser determinado.

En tanto, el consulado de Guatemala en México se comunicó con la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas para cotejar perfiles genéticos e identificar si entre las víctimas se encuentran personas de dicho país.

Este miércoles, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, apuntó que no se puede comparar el hallazgo de 19 cuerpos calcinados en Camargo, Tamaulipas, con los hechos ocurridos en San Fernando hace más de una década.

