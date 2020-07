Estamos enfrentando la pandemia, hacemos lo que nos corresponde: AMLO tras comentarios de Trump

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este lunes que en el país se está enfrentando bien la pandemia de COVID-19, además de que se hace lo que corresponde, luego de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, comentara que México no ayuda en el combate a la enfermedad.

López Obrador señaló que no compartía la opinión del líder y que se está enfrentando la pandemia.

"Respeto el punto de vista del presidente Donald Trump, desde luego, no lo comparto, pero no voy a confrontarme con él, no me voy a enganchar (...) Estamos enfrentando bien en lo que cabe, porque se trata de una pandemia terrible, que está causando la pérdida de muchas vidas, pero estamos haciendo todo lo que nos corresponde, estamos actuando con responsabilidad para salvar vidas", apuntó.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que México no le ayuda para mitigar el contagio del coronavirus entre los dos países. “No se trata solo de este país. (COVID-19) está pasando en muchos países, pero no hablan de ello en las noticias. No hablan de México y de Brasil y de algunas partes de Europa, en donde el virus llegó antes”, dijo en una entrevista para Fox News.

El mandatario federal reiteró que "a pesar de los pesares" vamos bien en México.