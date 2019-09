AMLO celebra aprobación de leyes secundarias: Estamos corrigiendo error de la mal llamada reforma educativa

La aprobación por parte de la Cámara de Diputados de las leyes secundarias en materia educativa, impulsada por el Gobierno, forma parte de las acciones para enmendar el error de haber aprobado la 'mal llamada' reforma educativa, aseguró este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Lo que ahora se está haciendo, en lo que corresponde al Ejecutivo, al enviar esta iniciativa de reforma, y en lo que tiene que ver con el Poder Legislativo es corregir este error que se cometió. No se avanzó nada en materia educativa, al contrario, solo se produjo discordia y confrontación", señaló.

En la noche del jueves y la madrugada de este viernes, el Pleno de la Cámara baja aprobó, en lo general y particular, las leyes General de Educación, en materia de Mejora Continua de la Educación y General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros .

Estas reglamentaciones establecen, entre otras cosas, que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación; la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), la creación de un nuevo Sistema Nacional de Mejora Continua, y el reconocimiento de la contribución de los maestros en la transformación social, entre otros temas.

Las leyes secundarias pasaron al Senado para su discusión y posterior aprobación. Al respecto, López Obrador indicó que espera que la Cámara alta también dé 'luz verde' a la legislación para que inicie "una nueva etapa en la educación".

"Pero no con medidas coercitivas, no privatizando, no convirtiendo la educación en un privilegio porque la educación es un derecho del pueblo", dijo .

El presidente destacó que en la discusión y conformación de las leyes secundarias se tomó en cuenta la opinión de los educadores.

"Es real que se les está escuchando, que se están tomando en cuenta sus planteamientos, como a todos los maestros, y esto no significa que habrá corrupción", subrayó.