Estafa Maestra habría financiado campaña presidencial del PRI, según Rosario Robles

Rosario Robles aportaría elementos para probar que el dinero que se obtuvo de la llamada ‘Estafa Maestra’ fue a parar a las campañas del PRI, incluida la intermedia de 2015 y la presidencial de 2018, en la que se postuló como candidato a José Antonio Meade, aseguró Sergio Arturo Ramírez, abogado de Robles.

En conferencia de prensa ofrecida afuera del penal femenil de Santa Marta Acatitla, donde Rosario Robles se encuentra recluida desde hace un año y tres meses, Ramírez ratificó que la extitular de Sedesol busca el criterio de oportunidad para convertirse en testigo colaborador.

Explicó que Robles imputará directamente a Luis Videgaray Caso como artífice principal del mecanismo por el cual se desviaron recursos públicos a las campañas del PRI y promocionar las imágenes de Enrique Peña Nieto y José Antonio Meade, entre otros.

Explicó, sin embargo, que contra el expresidente Peña Nieto no tiene elementos de prueba, ni tampoco habrá imputación de Robles contra Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación.

“Toda la mecánica constructiva de donde pudieron darse indicaciones a diversos actores políticos, que saldrán de las entrevistas que se llevarán a cabo en la Fiscalía General de la República (FGR), saldrá al final y por conducto de ella, que fue Luis Videgaray Caso, quien dio todas las indicaciones para que esto sucediera”, dijo el litigante.

Señaló que por ahora no tiene contempladas la presentación de denuncias penales contra Emilio Zebadúa, quién hizo imputaciones directas contra Rosario Robles, pues el objetivo es lograr el criterio de oportunidad.

“Nuestra intención no es Emilio Zebadúa. En el criterio de oportunidad no podemos ir en grados jerárquicos hacia abajo, tenemos que ir hacia arriba, y hacia arriba la única persona que realmente podría tener una responsabilidad, no sólo en esto, sino en muchas otras situaciones que tiene que ver con el Gobierno de Enrique Peña Nieto, es Luis Videgaray Caso”, agregó.

Apuntó que con base en lo que sabe Robles, “era notorio que se buscaba cometer, de nueva cuenta, un fraude electoral, pero no les alcanzó porque el voto popular determinó la elección”, dijo.

Indicó que con esta declaración, Robles no deja de declararse inocente.

“El acceder a criterio de oportunidad no quiere decir que no se declare inocente, simplemente se utiliza un nuevo criterio para manejar una especie de figura de testigo protegido, donde realmente dice lo que ocurrió, no por ello se declara culpable”, dijo.

El abogado remarcó que Rosario Robles nunca hizo transferencia alguna, pues no tenía capacidad de mover recursos; tampoco tuvo conocimiento de esos movimientos y mucho menos siguió instrucciones de Luis Videgaray.

“Ella no es quien giró instrucciones de Luis videgaray, es una cadena que viene hacia abajo de ella, no puedo yo decir ahorita más, porque violaría los principios del criterio de oportunidad”, acotó.

