Estábamos mejor antes del Seguro Popular, asegura López Obrador

El Gobierno federal defendió la postura de desaparecer el Seguro Popular ante la exigencia de exsecretarios de Salud de mantener este esquema. Tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como el titular de Salud, Jorge Alcocer dieron sus motivos para eiminarlo.

“Me extraña que haya gente, por falta de información, que defiendan lo del Seguro Popular, si era lo más ineficiente que ha existido, estaba mejor antes de que se estableciera el llamado Seguro Popular”, expresó López Obrador en Palacio Nacional.

El presidente dijo que quienes critican la desaparición del Seguro Popular es porque “no tienen información suficiente, porque por lo general, con todo respeto, no salen de las oficinas, de los cubículos, los investigadores, los académicos no van al campo, no conocen la realidad y no se puede transformar una realidad que no se conoce”, aseguró.

En la primera audiencia pública para el análisis de la iniciativa de reformas al sistema nacional de salud, que organiza la Cámara de Diputados, Alcocer Varela acusó que este seguro sólo se usó como estrategia del capital privado “para beneficiarse de las enfermedades”.

Criticó que “algunos ven a la salud, y siguen viendo a la salud, como una oportunidad para que el sector privado colonice mercados vírgenes”.

“Aunque el Seguro Popular fue la propuesta para resolver los problemas de salud de la población desprotegida, las personas afiliadas a este programa y los millones de no afiliados, carecen hoy de acceso a atención médica de manera oportuna y de calidad”, dijo.

El titular de Salud recalcó que “la promesa de protección financiera no se cumple, ya que las personas deben pagar, más o menos, el 40 por ciento del precio con gasto de su propio bolsillo, lo que ocasiona, la exposición de la economía familiar”.

Anotó que “la salud no es un privilegio, no es una mercancía, es un derecho humano fundamental. Lo que se propone es hacer que el artículo 4° constitucional sea una garantía, de tal manera que los servicios de salud y los medicamentos estén disponibles para toda la población”.