AMLO 'se guarda' felicitación a Biden: 'Esperaremos a que se resuelvan todos los asuntos legales'

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este sábado que el Gobierno de México esperará a que se resuelvan los procesos judiciales de la elección de Estados Unidos para dar su reconocimiento a los resultados.

"Vamos a esperar que se terminen de resolver todos los asuntos legales. No queremos ser imprudentes. No queremos actuar a la ligera y queremos ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y del derecho ajeno", dijo en conferencia desde Tabasco.

El mandatario subrayó que mantiene una muy buena relación tanto con el presidente electo, Joe Biden, como con Trump, a quien visitó en la Casa Blanca en julio pasado.

"Trump ha sido muy respetuoso con nosotros y hemos logrado muy buenos acuerdos. Con el candidato Biden, lo mismo, en una carta le compartí sobre nuestra lucha", expresó.

Sostuvo que es preferible ser respetuosos del derecho ajeno porque, aseguró, personalmente ya vivió el "robo" de elecciones y gobiernos de otros países se anticiparon a felicitar a sus opositores aún cuando no había terminado el conteo de votos.

Biden se adjudicó este sábado Pensilvania y Nevada, según las proyecciones de AP y CNN, con lo que llegó a 290 votos del Colegio Electoral de los 270 que necesitaba para asegurarse la Presidencia.

Tras conocerse la noticia, Biden aseguró, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, que será un presidente para todos los estadounidenses.

"Me honra que me hayan elegido para liderar a nuestro gran país. El trabajo que tenemos por delante será difícil, pero les prometo esto: seré un presidente para todos los estadounidenses, hayan votado por mí o no", subrayó.

El presidente Donald Trump no reconoció la derrota y adelantó que impugnará los resultados por la vía judicial.

Trump dijo en un comunicado que "nuestra campaña comenzará a procesar nuestro caso en los tribunales para garantizar que las leyes electorales se respeten plenamente ".

Biden y AMLO tienen historia

El ahora presidente electo de EU se reunión con López Obrador en 2012, cuando el hoy titular del Ejecutivo era precandidato presidencial, esto en el contexto de las elecciones federales de ese año en nuestro país.

Durante su reunión, el político tabasqueño entregó al vicepresidente una carta en donde abordó temas como la seguridad bilateral, el respeto a la soberanía nacional, su política energética y la defensa de los migrantes.

Con información de M. Albert Hernández

