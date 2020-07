Especialistas urgen reforma fiscal para enfrentar efectos de la pandemia

Ante los efectos de la pandemia del COVID-19 sobre la economía mexicana, es necesario impulsar una reforma fiscal que incentive la inversión, las fuentes de empleo y aumente la base gravable, coincidieron especialistas.

Al participar en el foro "¿Qué hacer para enfrentar la crisis económica causada por la pandemia, desde la óptica del Senado?”, organizado por la Comisión de Economía, que preside el panista Gustavo Madero, el presidente Nacional del Consejo Directivo del IMEF, Ángel Lascuráin Valero, consideró que es necesario esta reforma para impulsar el desarrollo.

“Dada la debilidad estructural de las finanzas públicas, los requerimientos para financieras el desarrollo nos parece que es imperativo impulsar una reforma fiscal.

“Esta reforma deberá tener elementos que permitan incentivar la inversión y las fuentes de empleo y aumentar la base gravable”, aseveró.

Por su parte, la coordinadora de Presupuesto y Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, Mariana Campos, consideró que para enfrentar los efectos de la pandemia sería recomendable que el gobierno considere un endeudamiento específico de entre 2 y 3.5 puntos, quizá hasta cuatro.

“Esto implicaría un compromiso de generar un plan fiscal, es decir, no podemos endeudarnos de manera irresponsable, por lo cual tendríamos que endeudarnos para intervenir con políticas fiscales, con políticas de apoyo al empleo.

“Pero vislumbrar un siguiente momento, donde podamos discutir una reforma fiscal, para pagar ese endeudamiento y para también aprovechar a remediar varias de nuestras deficiencias fiscales”, dijo.

Aseveró que una reforma fiscal serviría, además, para enfrentar problemas como el de las pensiones o el de Pemex, empresa que se ha estado rescatando desde hace muchos años.

“Eso implicaría que tuviéramos un pacto entre el gobierno y las empresas, me parece que ahí es importante el papel del Legislativo de generar un plan, un programa concertado para poder jalar el financiamiento adecuado para las intervenciones públicos.

“El costo de este desastre no lo vamos evadir, es decir, lo vamos a tener que enfrentar tarde o temprano y me parece que entre más temprano será mejor. Con la pobreza que se va a producir en el país fiscalmente hablando no podemos eludirlo, entonces que mejor que prevenirla a tener que pagarla posteriormente. Evitemos que más personas caigan en pobreza desasiéndose”, agregó.