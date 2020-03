Especialistas de la UNAM piden tranquilidad a ciudadanía ante llegada de coronavirus

La Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) envió un mensaje para tranquilizar a la población por la llegada de una epidemia a México: Por el momento, la circulación predominante en México es de otros virus respiratorios y no del llamado Coronavirus.

Durante un encuentro con medios de comunicación, Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, explicó que, por el momento, en la fase en la que se encuentra la epidemia en México no se requiere tomar medidas equivalentes a las que se realizaron en 2009 con la influenza AH1N1, o como en otros países, con acciones como cancelar eventos masivos, el cierre de fronteras o incluso, el evitar contacto con la gente.

“Ahorita, lo que está circulando en México es influenza y otros virus respiratorios, no es el SARS-CoV-2 (Covid19), pero esto va a cambiar en el lapso de las próximas semanas y tendremos un escenario diferente”, alertó.

Para el especialista “hoy todavía podemos darnos la mano, pero no es conveniente dársela, porque tenemos que aprender a hacerlo”.

Explicó que es importante empezar a comportarnos para tratar de limitar esa transmisión. Ya que “no será lo mismo, recibir un alud de pacientes que se infecten simultáneamente, a ir recibiendo a pacientes que se van a infectando poco a poco”.

Cuestionado sobre el cancelar eventos masivos o la conferencia diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador, el investigador explicó que “en este momento no es necesario”.

“En este momento yo no pensaría que se cancelen los eventos… No pienso que se cancele el Pumas–América el próximo viernes, vamos a ganar, y no por eso”, dijo con humor.

No obstante, insistió en que hay que tener en mente vivir con nuevas prácticas para limitar el riesgo de infectarnos, pues, “sería algo grave que nos limitáramos mucho más de lo que se requiere estrictamente”.

“Ya para este momento tenemos que asumir que el virus se ha extendido en la población, más allá de lo que estamos reconociendo con los infectados”, apuntó.

Además, adelantó que “vamos a ver transmisión dentro del país, y dependiendo de las medias de mitigación va a ser el desarrollo, pero que eventualmente habrá brotes, en el lapso de semanas a meses”.

Al respecto, Jorge Baruch Díaz Ramírez, de la Clínica de Atención Preventiva al Viajero, destacó que, sin lugar a dudas, se debe cuidar que estas medidas no afecten a los sectores básicos ni a las actividades que necesita la nación para hacerse de recursos para hacer frente a una transmisión local.

Instó a la Sociedad Civil y a la Iniciativa privada a que comiencen a trabajar en planes de mitigación ante una posible contingencia “ante una eventual llegada de Covid a su comunidad”.

Confirmó que México no se encuentra en una fase como para recurrir a un “método de contención”, como se ha implementado en otros países, que han restringido la entrada, suspendido vuelos.

“En México, sabemos que ciertamente no lo podemos contener y que es una ilusión, de alguna manera, tratar de cerrar fronteras, cancelar viajes, porque esto no lo va a detener de ninguna manera”, puntualizó.