Escuelas preescolares carecen de algunas condiciones mínimas para operar: INEE

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) encontró que las cerca de 90 mil escuelas de preescolar en el país carecen de algún tipo de las condiciones mínimas necesarias para atender a niños de entre tres y cinco años y en especial los planteles indígenas y comunitarios.

Al presentar la Evaluación de las Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA) en escuelas preescolares, el INEE destacó que 64 por ciento de las escuelas comunitarias y de las indígenas no tiene agua potable todos los días; el 19 por ciento de las escuelas comunitarias y 14 por ciento de las indígenas no tienen sanitarios.

Además, 65 por ciento de las comunitarias no tiene un área de juegos y de las que tienen, el 37 por ciento está en mal estado; respecto a las indígenas, los porcentajes son más altos, 62 y 35 por ciento, respectivamente.

“Las condiciones básicas de operación y funcionamiento que se definen en la ECEA se consideran como las mínimas necesarias, las irreductibles, definidas en la normatividad nacional vigente o bien en los parámetros internacionales de acuerdos suscritos por México. Ninguna de las condiciones evaluadas se cumple en los preescolares, sin importar modalidad educativa, lo que resulta altamente preocupante”, explicó Raquel Ahuja Sánchez, directora general de Evaluación de la Oferta Educativa del INEE.

Destacó que si bien las escuelas comunitarias e indígenas tienen mayores carencias de infraestructura, las escuelas generales con más de un profesor a cargo también tienen falta de mobiliario básico tanto para docentes como para estudiantes.

Los datos revelan que en 62 por ciento de las escuelas preescolares existe mobiliario para todos los estudiantes, este porcentaje se eleva en las escuelas generales unidocentes y en las privadas; sin embargo, las indígenas y generales no unidocentes es donde una mayor proporción de planteles carece de mobiliario.

Además de que se identificó que en alrededor de seis por ciento de los planteles indígenas y en un tres por ciento de los generales no más de un docente hay sobre cupo de estudiantes en los grupos.

Por lo anterior, la consejera del INEE, Silvya Schmelkes, informó que las condiciones de los preescolares derivan en la necesidad de que las escuelas recurran a los padres de familia para contar con los recursos indispensables para que éstas funcionen.

“El que las escuelas no estén dotadas de estos mínimos atenta contra la gratuidad de la educación, pues aunque no se cobran cuotas, los padres de familia no pueden permitir que sus hijos estudien en escuelas sucias, peligrosas y o sin el equipamiento indispensable, y acaban aportando lo que el gobierno no proporciona”, enfatizó.

El estudio fue realizado a dos mil 141 escuelas como muestra representativa de los más de 90 mil planteles de educación inicial. Participaron como informantes las directoras o responsables del plantel, las educadoras, los líderes para educación comunitaria y padres de familia.