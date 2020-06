Es urgente dejar de tirar el dinero en pozos sin fondo: Jean Meyer

El historiador Jean Meyer resume que “Como México no hay dos”. Y, preocupado, se cuestiona: “¿Qué vendrá después de la pandemia? Mejor dicho, ¿qué haremos o qué podremos hacer? ¿Construir, si no un gobierno de unión nacional, a lo menos un programa que pueda unirnos en una esperanza común? Me temo que, una vez archivada la pandemia en el cajón de pérdidas, nos encontremos en la exacta continuidad de las líneas trazadas entre julio de 2018 y marzo de 2020”.

Expone a El Financiero que lo “razonable sería un programa de inversiones inmediatas para salir de la crisis económica mundial, de inversiones a largo plazo a favor de la salud –ciencia, infraestructuras hospitalarias, contratación de médicos y personal, industria farmacéutica– de las energías renovables; construir una verdadera policía nacional; restituir su independencia a las instituciones autónomas”.

Claro que –añade– “todo esto implicaría dejar de tirar dinero en pozos sin fondos y una equivocada “austeridad republicana”. Y necesitaría un verdadero diálogo entre todas las fuerzas vivas de la sociedad. Pero, ¿cómo dialogar con un gobierno que se dedica y dedicará a luchar contra una imagen de fracaso y a borrar sus responsabilidades? ¿Cuáles?

“Primero, en una crisis económica que empezó en Navidad/Año Nuevo 2018-2019 con el episodio gasolina/huachicol, y se profundizaba a vísperas de la pandemia; luego, en el manejo de la emergencia sanitaria y de la nueva dimensión de crisis económica general, como en todos los países, pero que golpea nuestra economía, ya en descenso”.

Lamenta que, en el actual gobierno, “toda crítica, el más leve desacuerdo está interpretado como ‘complot’, preparación de ‘golpe de estado’; la autoridad maneja la intimidación y la posverdad para imponerse: ‘Salimos fortalecidos por la pandemia’: trágica mentira, agravada por la terrible confesión: ‘nos cayó como anillo al dedo’”.

El profesor e investigador del CIDE subraya que el Presidente “prosigue su operación de marketing, de modo que Andrés Manuel no aparezca asociado a la muerte, sino domando a la pandemia, creando dos millones de empleos. No puede permitir la erosión de su autoridad, que concibe como una superioridad moral que nos obliga a todos a seguir sin chistar sus consignas”.

“En tales condiciones, cuando no deja un solo día de estar en campaña para renovar su mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, cuando no se ve más allá del horizonte electoral 2021, ¿cómo lograr acuerdos básicos en un ambiente de unión nacional?”, plantea.

Y alerta: “Nuestro Presidente lo subordina todo a durar más allá de los 4 años que le quedan. De lograrlo, no necesitaría reelegirse, podría hacerlo con una reforma, una más, de la Constitución”.

Resalta que “su agresividad permanente, ‘con todo respeto’, sus guerras de palabras y de hechos –’tengo otros datos’–, corresponden a una visión bipolar de la política: los buenos de la 4T contra los malos ‘conservadores’ confundidos con los malvados ‘científicos del Porfiriato’ –estos ‘científicos’ no tenían nada que ver con los científicos de las ciencias duras de la academia y del Conacyt–, que quieren conservar sus fideicomisos corruptos.

“Así se llamaron porque creían en una ciencia exacta de la política, a diferencia de los políticos clásicos, el ‘científico’ Limantour contra el ‘político’ Bernardo Reyes; no hay que confundir gimnasia y magnesia”, recrimina Jean Meyer.

Estima que la de AMLO “es una lógica de descalificación, destrucción del otro considerado como golpista potencial para convencernos, los que no vemos la evidencia exitosa de la 4T, somos unos ciegos egoístas que no pensamos en el prójimo, mientras que el gran humanista multiplica los panes para los pobres y crea felicidad. Eso legitima cualquier acción punitiva contra toda persona”.