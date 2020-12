¿Es un logro la austeridad republicana del Gobierno de López Obrador? Esto dice Viridiana Ríos

La austeridad republicana es el concepto que ha enarbolado el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en estos dos años de su administración. Sin embargo, ¿ha funcionado de manera satisfactoria?

Viridiana Ríos, profesora en la Universidad de Purdue, explicó este jueves en el EF MEET POINT. Dos años de la 4T: ¿avances o retrocesos? lo que realmente ha significado en el país.

"Me parece que la austeridad es un logro superficialmente, pero en realidad es un retroceso en el largo plazo", aseguró.

La también instructora de políticas públicas en Harvard Summer School consideró que los recortes hechos por el mandatario han sido profundos.

"López Obrador (...) llegó a poner un alto y lo hizo de tal forma que no nada más recortó los excesos, sino que también nos dejó un estado muy incapacitado. Se le pasaron las tijeras. Nos dejó un Estado que ya no tiene recursos para combatir el cambio climático, donde cada vez hay menos recursos, y nos dejó un Estado donde no hay suficiente dinero para programas sociales", mencionó.

Agregó que los obstáculos más fuertes de esta administración son por las decisiones que ha tomado el presidente.

"El principal enemigo de López Obrador es López Obrador porque llegó a esta posición y decidió cortarse las manos y prescindir de una democracia", puntualizó.

