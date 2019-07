Es momento de rectificar, no de celebrar, pide oposición

Líderes parlamentarios de la oposición en la Cámara de Diputados coincidieron que “no hay todavía nada que celebrar”, a un año del triunfo electoral de Morena, al advertir que “los problemas han crecido y las soluciones no han aparecido”.

Los jefes de las bancadas del PAN, PRI y PRD plantearon que es más bien el momento del presidente López Obrador, y su equipo, de “rectificar”, admitir los “errores” y no tomar la “salida fácil y populista de no admitir que las cosas están muy mal y presumir un mundo irreal”.

El coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, pidió “no ir del ‘me canso ganso’ al juego del avestruz, aquel que prefiere desconocer la realidad con ‘otros datos’ que jamás aparecen y no alcanza a tapar el sol con un dedo”.

“Los problemas han crecido y las soluciones no han aparecido; no se reconoce que el alto a la violencia y la inseguridad no sólo no ha mejorado, sino que estamos en niveles no vistos hasta ahora. El combate a la corrupción y la impunidad sólo aparecen en los discursos, ya que en la práctica las asignaciones directas y el perdón al pasado son una realidad. La austeridad mal entendida y el combate a corruptelas, lo único que han generado es escasez, desempleo y afectación a las familias y la niñez mexicana”, acusó.

El jefe de los diputados priistas, René Juárez Cisneros, expresó que “no estamos nosotros para recomendarle nada al Presidente, pero ya la gente está gritando en las calles, reclamando que se le pasó la mano. La gente sale porque algo le duele, algo le está lastimando”.

Precisó que “el combate a la corrupción, al despilfarro, al uso indiscriminado de recursos es una buena decisión, pero tiene un límite. El límite es cuando empiezas a afectar la función fundamental del gobierno que tiene que cumplir con la ciudadanía. El límite es cuando estás despidiendo a personas que tienen una función que es de vida o muerte para las y los mexicanos”.

La coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, indicó que “no hay todavía nada que celebrar, los resultados aún no aparecen. Lo que se ve hasta el momento es un profundo desprecio por la ley, cuando el Presidente está obligado a respetar las instituciones, sin importar cómo se siente un día y cómo se siente el otro. Eso no tiene que ver con el amor y paz, sino con la justicia y la legalidad”.