AMLO se compromete a que el exgobernador Mario Villanueva quedará en libertad

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este sábado que el Gobierno de México está trabajando para que el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, quede en libertad por la vía legal.

"Ya nosotros como Poder Ejecutivo habíamos hecho las gestiones para liberarlo, pero en la fiscalía presentaron un amparo para retenerlo, pero vamos ahora a seguir con la gestión y es mi compromiso de que va a quedar en libertad", dijo.

El mandatario agregó que para ello, se trabaja en una ley de amnistía. Esta beneficiaría a la "gente mayor" que está en los reclusorios y que no han recibido una sentencia definitiva o que no contaron con una correcta defensa.

"A todos ellos les vamos a dar libertad con esa ley de amnistía", afirmó en un evento en Felipe Carrillo Puerto.

En octubre de 2018, López Obrador afirmó haber recibido una carta de Villanueva, en la que, afirmó, el exgobernador le pedía justicia.

El entonces presidente electo dijo que buscaría que haya justicia en ese y todo los casos de presos políticos.

“Esto debe estar en el Poder Judicial, pero ya no va a haber represalias en contra de nadie, ya no se va a reprimir a nadie, no se va a encarcelar a nadie por consigna”, apuntó.

Mario Villanueva Madrid cumple una sentencia de 22 años de prisión por la comisión de los delitos de contra la salud y lavado de dinero. Fue detenido en 2001, en el poblado de Alfredo V. Bonfil, a poco más de siete kilómetros de Cancún, luego de permanecer un año prófugo de la justicia.