Es injusto que Alfaro tratara de involucrar al Gobierno federal y a mí en protestas: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este lunes que le llamó la atención que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, involucrara al Gobierno federal con las protestas locales, y que incluso le pareció injusto.

Al ser cuestionado sobre cómo era la relación con el Gobierno de Jalisco, el mandatario federal señaló que estaba "bien, a secas".

"Me llamó mucho la atención que él haya tratado de involucrar al Gobierno federal y a mi persona. Se me hizo algo injusto, incluso irrespetuoso de la investidura presidencial", señaló en su conferencia matutina.

Agregó que no se pueden lanzar acusaciones a la ligera y echarle la culpa a otros de lo que ocurre en el estado.

El pasado 4 de junio, Alfaro aseguró que hay intereses construidos desde la Ciudad de México detrás de las protestas que ocurrieron ese día en el centro de Guadajalara, en las cuales se exigió justicia tras la muerte de Giovanni López.

Aseguró que en las protestas hubo infiltrados que generaron violencia, y que las personas que atacaron el Palacio de Gobierno, incendiaron patrullas e incluso prendieron fuego a un policía buscaban provocar al gobierno y no lo lograron.

Giovanni López, de 30 años de edad y de oficio albañil, fue detenido el 4 de mayo en Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco, presuntamente por comportarse agresivo contra policías que le reclamaron el uso de cubrebocas.

Un video de su detención muestra a agentes de la policía municipal sometiéndolo dentro de una patrulla mientras los residentes discutían con la policía sobre el uso excesivo de la fuerza y las reglas para que la gente usara cubrebocas, una medida con la que se pretende disminuir la propagación del coronavirus.

Horas después fue retirado de su celda para recibir atención médica y murió.

El presidente manifestó este lunes que él no es hipócrita y que no consideraba que esta fuera la mejor manera de relacionarse con el gobernador, señaló que el Gobierno federal no tenía por qué inmiscuirse en el asunto.

"He dado instrucciones para que no nos metamos en nada, absolutamente, además, no tenemos por qué inmiscuirnos. Jalisco es un estado libre, soberano, si hay violación de derechos humanos existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)", apuntó.

Con información de AP.