Es inaplazable impulsar una reforma a las Afores unificada y por consenso: Ricardo Monreal

En el Poder Legislativo, es inaplazable concretar una reforma unificada y, sobre todo, consensuada al sistema de pensiones del país, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las 68 millones de personas inscritas en cuentas individualizadas de las Afores, aseveró el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal.

Al sostener una videoconferencia con integrantes del sector económico y con administradoras de fondos para el retiro (Afores), el líder de Morena en la Cámara alta expresó su preocupación por esta reforma, por lo cual buscará reunirse con todos los grupos parlamentarios del Senado para construir un consenso.

Explicó que Morena, aunque es mayoría en ambas Cámaras del Congreso, no actúa nunca con una actitud de imposición, sino más bien intenta, en este tema y en todos, crear condiciones para lograr un gran consenso entre legisladores, empresarios, Afores, gobierno, Hacienda y Economía.

“Necesitamos un gran frente, no podemos dar la lucha por los trabajadores de manera aislada. No lo podemos hacer. Tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad”, expresó.

“Ya llegó la hora. Es inaplazable el tema de las pensiones, de las Afores, de los retiros, porque si no nos va a generar un quebranto enorme, sobre todo en la calidad de vida de la clase trabajadora, que se está retirando con pensiones precarias que no les satisface y que no logran cumplir con sus requerimientos mínimos”, dijo.

Aunque se han presentado varias iniciativas al respecto, Monreal Ávila subrayó que es necesario lograr un acuerdo para impulsar una sola iniciativa que recoja todas las propuestas y, en el corto plazo, conseguir una mejoría en la calidad de vida de los que se retiran.

“Que el costo del sistema del retiro que México que actualmente en efecto es del 0.92, que está por debajo de otros países, siga mejorando. Pueda bajar más y se puedan revisar también mejoras en el sistema.

“Es decir, nos declaramos listos en el Congreso, al menos nuestro grupo parlamentario mayoritario, para empezar este análisis responsable de el futuro de las Afores”, añadió.

El legislador zacatecano adelantó que el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Alejandro Armenta, estará al pendiente y se reunirá en los próximos días con los integrantes del sector.

“Yo estoy listo y cuando sea necesario nos reunimos personalmente. Es un tema que me preocupa mucho. Veo con optimismo que hay salidas, tampoco estoy cerrado. Hay salidas y tenemos que empezar a buscarlas de manera unida para que podamos enfrentarlas.

En la reunión participaron, Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), y María Nieves Lanzagorta, directora de Análisis de Información y Contenidos en la Amafore, entre otros.