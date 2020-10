Es excesiva la declaración de Francisco Martín Moreno contra los morenistas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este lunes que fue una cuestión excesiva la declaración del escritor Francisco Martín Moreno sobre los morenistas.

"Hace unos días un escritor, yo tengo una opinión de él porque es un conservador y además porque es como líder de opinión del conservadurismo, (Francisco) Martín Moreno, llegó al extremo de decir que si se viviera en la inquisición, él quemaría a todos los morenistas, uno por uno, vivos, en el Zócalo. O sea, una cuestión excesiva, ¿no?", indicó en su conferencia matutina.

Agregó que esta declaración no era solamente propagar el odio y que le llamó la atención qe nadie saliera a decir que era inaceptable.

"Y no solo es propagar odio, sino a mí me llamó mucho la atención que no salió nadie de los que supuestamente son antifascistas a decir 'pues no estamos de acuerdo con los morenistas, no estamos de acuerdo con el presidente, pero eso es inaceptable'. Nadie salió", dijo.

El 2 de octubre, Francisco Martín Moreno publicó en su cuenta de Twitter que había hecho esa declaración en la radio, pero ofreció una disculpa por la "metáfora literaria impropia de las redes".

Ayer, en la radio, sostuve que “si viviéramos en la Inquisición, yo quemaría vivos a los morenistas en el zócalo capitalino.” En mi obra me he opuesto a la violencia y defendido los derechos humanos. Ofrezco una sincera disculpa por la metáfora literaria impropia de las redes. — Francisco Martin Moreno (@fmartinmoreno) October 2, 2020

Te recomendamos:

AMLO anuncia plan de inversión de sector privado y público

Gobierno e IP anuncian 39 proyectos de infraestructura por un monto de 297,344 mdp