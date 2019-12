'Entre más madrugan, más mal nos va: Javier Corral sobre mañaneras de seguridad

Chihuahua.- El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, consideró en entrevista un error que el gobierno federal evalúe los resultados en seguridad con base en las reuniones mañaneras, toda vez que si eso fuera, los resultados serían otros, “parece que entre más madrugan, más mal nos va”.

Durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Seguridad de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, criticó a los gobernadores que no acuden a las reuniones estatales de la mesa de seguridad y señaló al mandatario chihuahuense entre los faltistas.

Corral consideró que no porque no se tengan esas reuniones de seguridad a las seis de la mañana, quiere decir que no se estén haciendo las cosas, “no por mucho madrugar amanece más temprano”, expresó a medios locales.

Agregó que si tener reuniones temprano trajera resultados, entonces los resultados serían otros, por lo que vio la declaración más como un intento de politizar el tema, que intención de mejorar las condiciones de inseguridad que prevalecen en el país.

Advirtió que planteará en el Consejo Nacional de Seguridad esta situación, porque en caso de que así sea (politizarlo), entonces todo estará perdido y no habrá manera de coordinarse, “se va a echar a perder el buen ambiente que hay entre corporaciones”, dijo.

Indicó que hay desinformación en el secretario Durazo, porque en Chihuahua se tiene un calendario propio y es donde más reuniones de seguridad se tienen, “no creo que sea la manera como mide el gobierno federal los esfuerzos en seguridad”.

Añadió que si algún estado está teniendo reuniones de seguridad es Chihuahua y la forma en que ellos miden o contabilizan los esfuerzos en seguridad, es inadecuada, por lo que meterle o incorporarle este tipo de evaluaciones a los esfuerzos estatales, solo politizará el tema.

“Lamento que sea el propio Alfonso (quien lo dice), porque él y yo nos hemos empeñado en insistir en que el tema de la seguridad debe ser una zona de neutralidad, de imparcialidad poliítica y que no hay que medrar con el asunto”.

No obstante, dijo comprender la situación porque el gobierno federal tiene mucha presión por el tema, “particularmente Alfonso con relación a sus propios resultados, y tienen que repartir un poco de lo que les sobra”, finalizó.