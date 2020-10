Entre el Senado y San Lázaro, dos muertes y casi 400 casos de COVID-19

Aunque sin precisar cifras exactas, en el Congreso de la Unión están infestados de COVID-19 y ya buscan alternativas para evitar sesiones presenciales numerosas, protestas, conferencias, visitas y eventos.

En la Cámara de Diputados, con un total de 10 mil 267 pruebas realizadas, se manejan ya más de 230 infectados, 63 legisladores y el resto del personal legislativo, y un legislador muerto, Miguel Acundo González, de Puebla, por el PES, el pasado 15 de septiembre. En el Senado reportan más de 160 contagios y un senador fallecido este fin de semana, Joel Molina Ramírez, de Morena, por Tlaxcala.

También, ayer domingo, la senadora de MC por Jalisco, Verónica Delgadillo, dio a conocer que resultó positivo de la prueba COVID.

“No puedo confirmar ni desmentir cifras”, indicó la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, pero en la Secretaría General del Palacio Legislativo se manejan 63 diputados infectados, y entre personal de Cámara, 14 fallecidos, 13 administrativos y un diputado.

Luego de que este fin de semana otro diputado del PRI –Ismael Hernández Deras– anunció que dio positivo, Sauri Riancho lamentó que “en los grupos parlamentarios, algunos diputados lo han manifestado, otros dicen que sí me contagié y luego que no me contagié”.

“Recuerdo el caso de un diputado que vi en la red su nombre que estaba contagiado y luego lo vi en la lista de oradores; entonces, me acordé del nombre y mandé a consultar al enlace del grupo parlamentario; le dije: ‘oye, si este compañero dice que dio positivo al COVID’. No, pero le hicieron otra prueba y dio negativo”.

“Entonces, eso hace sumamente difícil tener una estimación fidedigna del número de legisladores que han sido contagiados”, alertó.

Reconoció que “incluso en mi propio grupo parlamentario, sabemos, supimos de un compañero que se contagió, estoy hablando del mes de mayo, hasta que él decidió, como tres semanas después, contarlo al grupo como una experiencia muy difícil”, reveló.

Por eso “no puedo confirmar ni negar esos 63, por una razón muy sencilla: las diputadas y los diputados no tienen obligación alguna para notificar que han sido contagiados, es una decisión personal”.

Entonces –subrayó– “hacemos la llamada a que redoblemos nuestros cuidados”, puntualizó.

Resaltó que otro problema grave entre los legisladores federales es que “diputadas y diputados venimos de nuestro lugar de origen. Por ejemplo, yo puedo llegar aquí, a la Ciudad de México, venir a tomarme la prueba y resultar positiva, pero yo no me contagié aquí, en San Lázaro, sino que me contagié en Mérida, porque de ahí vengo. O sea, hay distintos tipos de casos”, explicó.

Entre diputados y senadores hay reproches mutuos entre la oposición y el grupo mayoritario de Morena y sus aliados, por “el desorden”, el “relajamiento de las medidas sanitarias”, las “protestas”, los “mítines”, las “manifestaciones” fuera y dentro de los recintos y durante las sesiones en los salones legislativos.

En el Senado, la panista Kenia López, y en San Lázaro, el diputado Jorge Luis Preciado, culparon a Morena de que “insisten en realizar sesiones presenciales maratónicas, por la madrugada, por la prisa de aprobar sus temas, como eliminar los fideicomisos”, o “por el retraso en temas pendientes, como la Ley de Ingresos, que se avaló hasta un día después de lo que marca la ley”.

Desde la Vicepresidencia de la Mesa Directiva, la diputada de Morena, Dolores Padierna, indicó que, “en las sesiones, se llama a cada instante a los diputados del PAN, del PRD, de MC, que insisten en arremolinarse en la tribuna para armar sus protestas, sin sana distancia, con lo que ponen en riesgo no sólo a ellos, sino a todo el personal”.

Ataques, ‘ruines’: Monreal, sobre muerte de senador

Tras el fallecimiento del senador Joel Molina Ramírez, por COVID-19, la bancada de Morena en el Senado continuará transformando el marco legislativo que se ha propuesto a pesar de la miseria y la ruindad que, aun en la desgracia que los enluta y entristece, han utilizado para medrar y atacar sus causas, aseveró el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.

En un video difundido en redes sociales, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta lamentó el fallecimiento de su compañero de bancada y anunció que se reunirá con los coordinadores parlamentarios para profundizar las medidas sanitarias.

Monreal aseguró que la sesión del martes pasado se aseguraron las medidas sanitarias en la antigua sede del Senado. Con información de Eduardo Ortega