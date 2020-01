Entra en contradicciones santera atacada en CDMX

El caso de Rosaura Ariana Cervantes Gómez, la mujer baleada por no cumplir con la “Santería”, podría dar un giro inesperado debido a las contradicciones en sus declaraciones ministeriales.

La mujer de 36 años de edad, quien fue agredida el 22 de enero, cambió su declaración y, la versión de los hechos dejó al descubierto falsedades en torno al caso.

Documentos sobre el caso al que tuvo acceso EL FINANCIERO BLOOMBERG, revelan inconsistencias en las declaraciones que tienen qué ver con el teléfono celular que la señalada llevaba en ese momento.

En su narración de los hechos, la víctima refiere tres orificios en el costado y dos en la pierna izquierda, cinco en total, contrario a los cuatro que señaló que tenía en un principio.

La víctima señaló también que llevaba el celular en su bolsa cargada hacia atrás, no en el pecho como dijo en los primeros momentos, información que resulta clave, porque fue el teléfono en el pecho “lo que le salvó la vida” al detener un impacto, supuestamente, en esa área del cuerpo.

Existe una serie de datos que para resguardar el debido proceso, este medio no puede revelar de forma pública.

El pasado 22 de enero, Rosaura Ariana Cervantes de 36 años de edad fue víctima de un atentado con arma de fuego tras dejar a su hija en un colegio ubicado en la colonia Niños Héroes de Chapultepec, convirtiéndose así en la última persona dedicada a la santería agredida en los últimos 19 meses en la Ciudad de México.

El caso de Cervantes es el primero conocido en los últimos meses en el que el atentado no termina con la muerte de la víctima, pues desde el pasado 20 de junio del 2018, cuando se presentó el primero de los atentados, todas las víctimas fueron asesinadas.

Hasta el momento y a pesar de que se tiene fotografías del atacante de Rosaura Cervantes, no hay ningún detenido y las autoridades manejan varias líneas de investigación, entre ellas los trabajos de santería para personas dedicadas al crimen organizado que podrían estar involucrados con Rosaura Ariana Cervantes.

Entre el 11 de mayo y el 31 de octubre del 2017, Cervantes realizó viajes a Cuba para certificarse y realizar trabajos de santería, confirmaron familiares de la mujer atacada.

Según las investigaciones, conocidos de la víctima aseguraron que le recomendaron no trabajar en específico para una persona dedicada al narcotráfico, debido a que en la santería no existe ninguna seguridad de cumplir con lo solicitado por los clientes.

Cervantes Gómez ofreció en meses anteriores “servicios de protección” a una persona que se dedica al narcotráfico, y que vive en la colonia San Andres Tetepilco.

“Se lo dijimos, una y mil veces, no vale la pena que por una lana te expongas así, con esos gente no se juega y si les prometiste algo y no les cumples te la van a querer cobrar, con la santería no hay garantía son muchas cosas las que tienen que ver en esto”, revelaron las fuentes anónimas.

El ataque a Cervantes Gómez es el más reciente, pues en los últimos 19 meses se han reportado seis asesinatos de santeros en México y el de ella es el primero que no termina en la muerte de la víctima.

El primero de los asesinatos de santeros del último año y medio se registró el 20 de junio del 2018, cuando Israel Salazar Sánchez fue ultimado en la alcaldía Iztapalapa dentro de su automóvil

El 13 de abril del 2019 un hombre que se dedicaba a realizar trabajos de santería en el mercado de La Merced fue ejecutado frente a su hijo en Ixtapaluca. El 23 de septiembre de ese año una mujer conocida como “La Hija de Shun” fue asesinada por varios sujetos en Coacalco.

El 5 de noviembre del año pasado un hombre que intentaba tirar una gallina decapitada, tras un ritual de santería, fue asesinado en la delegación Gustavo A. Madero por personas que le exigían “tirar su brujería en otra parte”.

Días después, el 18 de noviembre en la ciudad de León, Guanajuato, un hombre colombiano, fue asesinado en su negocio de santería junto a su recepcionista.