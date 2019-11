Enrique Alfaro defiende licitación pública en su Informe de Gobierno

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, defendió este miércoles el proceso de licitación vinculado al programa estatal A Toda Máquina durante su Primer Informe de Gobierno.

“Si alguien quiere seguir pensando que hubo alguna acto indebido, lo que les puedo decir es que se hizo una licitación publica que logró un resultado que me llena de orgullo, haber conseguido una tasa del 14% es un enorme logro, y si ven los márgenes de utilidad que tiene la empresa, son del 2%; yo quiero saber quién hubiera podido haber mejorado esa propuesta, y no tengo nada de que avergonzarme ni que esconder”, destacó.

De igual forma, Alfaro explicó que en los primeros siete meses de A Toda Máquina se han beneficiado de forma directa a 541 mil 290 habitantes en zonas de producción agropecuaria y de forma indirecta a 4 millones 051 mil 251 personas que habitan en los 121 municipios en los que se A Toda Máquina ha colaborado.

Operadora de Servicios Mega fue la ganadora de la licitación pública a la que se refirió el gobernador al haber ofertado un mejor precio que le significó un ahorro de 140 millones de pesos al erario del estado.

Asimismo, Mega ha sido considerada por la calificadora Standard & Poor's como una de las principales arrendadoras del país por sus operaciones tanto dentro como fuera de México.

Por último, sobre los cuestionamientos hechos por la bancada de Morena, el gobernador comentó lo siguiente: “En lo personal sostengo un principio que le escuche a López Obrador, y que nunca se me va a olvidar. Él decía siempre una frase que me encantaba, 'me podrán decir Peje, pero no lagarto', a mi podrán decirme todo, pero no ratero”.