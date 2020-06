Enfermeros reclaman por contagios; ‘no somos héroes’

“No somos héroes, no somos la Mujer Maravilla, no somos superhéroes como nos ponen”, asevera Mayra González, asistente médica de 49 años en el Hospital General Regional 200, en Tecámac, del IMSS, quien el viernes pasado dio positivo.

Mayra –quien da su testimonio con El Financiero– reclamó por meses a las autoridades del hospital del IMSS, dirigido por el médico Blandino III Agatón Contreras, el material para poder hacer su trabajo; a cambio, sólo recibió cubrebocas, gel antibacterial y amenazas.

“No me querían hacer ni la prueba. No nos cuidan. No cuidan a su personal. Son unos desgraciados. Sólo peleándome me hicieron la prueba y ahora en la mañana me mandan traer porque salí positiva. Son fregaderas”, dice.

Mayra interpuso un amparo en contra del IMSS por violación a sus derechos humanos. En el documento, señala la omisión de los responsables de entregar equipo de protección para el desarrollo de su trabajo, como mascarillas N95 y overol biológico, la falta de capacitación para poder atender pacientes con Covid-19, y la falta de protocolos.