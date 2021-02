¿Qué tal le irá a Morena en 2021? Encuestadores prevén que gane entre 7 y 9 gubernaturas

En las elecciones intermedias del 6 de junio, Morena y los partidos afines al presidente Andrés Manuel López Obrador si bien ganarían entre siete y nueve de las 15 gubernaturas en juego, perderían no sólo la mayoría calificada, sino, incluso, la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, proyectaron encuestadores.

En el foro virtual organizado por EL FINANCIERO ¿Qué dicen las encuestas sobre México y su elección en 2021?, moderado por la periodista Lourdes Mendoza, el director de Buendía & Laredo, Jorge Buendía; el presidente de Consulta-Mitofsky, Roy Campos, y el director en encuestas y estudios de opinión de EL FINANCIERO, Alejandro Moreno, coincidieron en que el partido en el gobierno podría avanzar en el ámbito local, pero no en el federal.

“Habrá estados donde Acción Nacional, por ejemplo, retenga, como va a ser Querétaro, como probablemente va a ser Chihuahua; Baja California Sur también tiene posibilidades. El PRI es el que tiene un poco más complicado el escenario de retener sus gubernaturas, pero la moneda está en el aire.

“Y en la Cámara de Diputados sí podemos decir que Morena va a hacer el partido mayoritario, pero probablemente va a ser la minoría más grande, como tradicionalmente se decía del PRI, que ganaba el mayor número de diputaciones, pero no se llevaba la mayoría absoluta”, opinó Jorge Buendía.

De acuerdo con Roy Campos, el titular (de los diarios) del día siguiente a la elección pudiera ser: “Avanza Morena”, porque de las 15 gubernaturas que estarán en juego, podría no sólo conservar Baja California, sino, incluso, ganar otras siete.

“Morena puede pasar de siete que tiene hoy a 14 y sea el partido que más estados gobierne. Entonces, un partido joven pasará a ser el partido que más estados gobierna. Muy probablemente”, estima.

“En el Congreso, coincido con Jorge, es difícil que no sea la primera fuerza. Es difícil que no sea la primera minoría, o como se le llame. Pero es difícil que llegue a más de 250 diputados. No va a ganar tantos distritos. Morena y sus aliados ganaron 225 distritos de los 300 en 2018. No lo van a volver a hacer. Van a ganar mucho menos. Entonces van a tener menos diputados. Pero van a seguir siendo la primera fuerza”, estimó.

Por su parte, Alejandro Moreno refirió que, en estos momentos, por lo que indican las encuestas, es probable que Morena mantenga la mayoría en San Lázaro, pero no está garantizado, ya que se ve con “algunas grietas” en el horizonte cercano.

“No está garantizado. No. Vamos a ver qué sucede. Hay que medirlo y ver las campañas. Pero en estos momentos se ve una alta probabilidad de mantener la mayoría en la Cámara. Y, por lo menos, 8 o 9 de las 15 gubernaturas se ve altamente probable que las gane Morena”, dijo.

“De nuevo, su voto, y creo que esto es importante, su voto se está pareciendo cada vez a lo que tuvo el PRI por mucho tiempo: (electores) de mayor edad, menor escolaridad, muy concentrado en el sur, con grandes ventajas, pero no del todo priista, porque tiene los apartidistas y algunos escolarizados, por lo que sí puede cambiar. Se ve con algunas grietas en el horizonte cercano”, agregó.

Además de la totalidad de la Cámara de Diputados, el 6 de junio estarán en juego las gubernaturas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, así como 20 mil 868 cargos de elección popular.

