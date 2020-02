Encuentran sin vida a bebé Karol Nohomi en Coahuila

El cuerpo de Karol Nahomi fue ubicado bajo un árbol, en un terreno baldío, a metros de su propia casa, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

La fiscalía estatal confirmó esta tarde que el cuerpo hallado en la calle Carlos Fuero pertenecía al de la pequeña de cinco meses de edad.

“Sí, el día de hoy cerca de las 12:00 horas fue localizado el cuerpo sin vida de la menor que fue reportada cómo desaparecida, sustraída cerca de las 2:00 de la tarde. Fue encontrada cerca del domicilio de la madre”, detalló Gerardo Márquez Guevara, fiscal General del Estado.

Agregó que el cuerpo será trasladado al Servicio Médico Forense para determinar las causas de la muerte.

La Fiscalía General de Coahuila adelantó que la investigación del caso se enfocaba al entorno familiar inmediato de la menor y que el cuerpo presentaba huellas de violencia.

“Presenta algunas huellas de violencia a simple vista, pero no podríamos determinar hasta que no sea el mismo médico legista quien lo indique, porque no son huellas que así lo indique a simple vista como para pérdida de la vida”, comentó Márquez Guevara.

Además, el fiscal informó que se tienen indicios de que la investigación podría dar un giro, pues hasta el momento la figura de rapto no encuadra en la indagatoria.

Tras el reporte de la sustracción la tarde del martes se activó la alerta Amber y, autoridades del estado colocaron filtros en las entradas y salidas de Saltillo para localizar a la pequeña, mientras un operativo de búsqueda se desplegó en los alrededores de donde fue presuntamente privada.