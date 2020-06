En Veracruz le gritan a AMLO: sólo atiendes a la mamá del Chapo'

El presidente Andrés Manuel López Obrador concluyó ayer su gira en Veracruz, entre gritos y reclamos de familiares de personas desaparecidas, enfermeros, doctores y campesinos que dejaron la sana distancia para tratar de ser escuchados.

Al salir de las instalaciones del 63° Batallón de Infantería de la Sexta Región Militar en Emiliano Zapata, los manifestantes frenaron la caravana de vehículos en la que viajaba el jefe del Ejecutivo, golpearon las ventanillas y el cofre de la camioneta para solicitar una audiencia, pero no fueron recibidos.

“Que se baje, que se baje”, pedían las personas. “Sólo atiendes a la mamá del Chapo”, fue uno de los reclamos que recibió el mandatario, quien no dejaba de enviar abrazos a los indignados, que en cuestión de segundos rodearon la camioneta.

La protesta, que rebasó las nuevas reglas de distanciamiento social con más de 50 personas, agrupó a familiares de desaparecidos en contra del recorte presupuestal a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); enfermeros y doctores exigiendo una basificación, así como organizaciones campesinas.

El percance también se ilustró con una decena de periodistas que buscaban acercarse a la ventanilla del vehículo para capturar la imagen del Presidente, el toque de bandera interpretado por elementos del Ejército y varias pancartas y lonas con denuncias sobre la desaparición de personas en la entidad.

Trabajadores de la ayudantía presidencial, policías estatales vestidos de civil y trabajadores del gobierno de Veracruz se hicieron de empujones con los quejosos exigiéndoles a gritos respetar la sana distancia, mientras que los manifestantes se lanzaron con reclamos: “queremos hablarle”, “que se baje”, “ni perdón, ni olvido”, “como no somos la mama de El Chapo”.

Una vez que se marchó el convoy, los familiares de desaparecidos bloquearon la carretera Veracruz-Xalapa.

López Obrador mencionó que respeta a quienes no están de acuerdo con su administración. “Respetamos el derecho a disentir porque estamos construyendo una democracia, no una dictadura, y claro que tiene que haber oposición, pero ojalá y vayan poco a poco comprendiendo que ya no se podía seguir con lo mismo”, refirió.