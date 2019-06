En tema migrante, no nos hemos quedado de brazos cruzados: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este viernes que el Gobierno mexicano no se ha quedado de brazos cruzados pues sí cumple con su responsabilidad en materia migratoria.

"No nos hemos quedado con los brazos cruzados, no hemos desatendido este asunto penoso, porque eso no debería suceder si existiera justicia en el mundo, si no existiera tanta pobreza y desigualdad. Se está atendiendo el tema de los flujos migratorios, insistimos en atender el problema de fondo”, expresó en su conferencia de prensa matutina.

Al ser cuestionado sobre si se aplicarán medidas extraordinarias luego del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre imponer aranceles de 5 por ciento a todos los productos mexicanos si México no frena el flujo de migrantes, López Obrador dijo que su gobierno ha hecho un trabajo importante en la materia.

"Hay algo que es evidente, ha crecido el flujo migratorio por las crisis en varios países en Centroamérica. Les puedo decir que la mitad de los migrantes son de la hermana república de Honduras. Y que ante este crecimiento hemos actuado y se ha acompañado de regreso a sus pueblos a migrantes, respetando sus derechos humanos (...). Lo que se ha hecho es para acompañar de regreso a muchos migrantes, darles opciones de trabajo y protegerlos"", detalló el mandatario.

Resaltó el reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) sobre el desarrollo en Centroamérica para evitar la migración, en el cual han trabajado de la mano del gobierno estadounidense para que se privilegie la atención de las causas migratorias sin medidas coercitivas

El 21 de mayo, la Cepal recomendó a los países de Centroamérica y México quitar subsidios –principalmente a los combustibles–, elevar la recaudación fiscal, y mejorar el gasto público para fomentar el desarrollo en la región y evitar la migración forzada.