En puertos de México era 'plata o plomo', por eso los entregamos a Marina: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este jueves su decisión de entregar la administración de los puertos a la Secretaría de Marina debido a la incidencia delictiva en esos sitios.

"Recientemente le estoy encargando a la Marina el control de la operación en los puertos porque era, para decirlo con claridad, 'plata o plomo', y no había control en los puertos", aseguró.

Como prueba, el mandatario señaló el caso de Colima y el puerto de Manzanillo.

"No puede ser que Colima tenga el primer lugar en homicidios a nivel nacional. Si no fuera por el puerto, eso no sucedería", destacó.

López Obrador anunció en julio precisamente en Manzanillo que las aduanas y puertos estarán a cargo de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) para evitar la introducción de drogas y aumentar la seguridad de las zonas.

La decisión motivó la renuncia del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú.

Te puede interesar:

Aduanas y puertos estarán a cargo de integrantes de Sedena y Marina: AMLO

AMLO confirma salida de Jiménez Espriú de la SCT y nombra a Jorge Arganis