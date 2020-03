En nuestra casa, no hay machismo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este sábado que en el hogar que tiene junto a Beatriz Gutiérrez Müller no existe el machismo ni el racismo.

"En la familia de nosotros, como la de ustedes, no somos clasistas, no somos racistas y no hay machismo. Allá donde estuvimos las persona nos gritaron '¡beso, beso!' allá en Calvillo, en Aguascalientes. Se paró Beatriz y vino a darme un beso, ahora yo voy a darle un beso a ella", declaró.

Acto seguido, el mandatario se acercó hasta el lugar donde estaba sentada su esposa y la besó en la mejilla, ante la solicitud de los asistentes en un evento en Fresnillo, Zacatecas.

López Obrador contó a los asistentes que estaba de buen humor y "al cien" debido a que su compañera decidió acompañarlo a la gira que realiza en Aguascalientes y Zacatecas.