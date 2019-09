De solo 1.3%, la probabilidad de que un delito llegue a sentencia en México: Impunidad Cero

La probabilidad de que un delito llegue a sentencia es de solo 1.3 por ciento en México, de acuerdo con el Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías 2019, dado a conocer este mes por Impunidad Cero.

"Tenemos esta cifra apabullante de que en México la probabilidad de que un delito se esclarezca y llegue a sentencia es de 1.3 por ciento", indicó Irma Tello Arista, directora ejecutiva de este proyecto de la organización civil, en entrevista con Javier Risco para La Nota Dura.

Detalló que esta cifra se debe a que los ciudadanos no denuncian porque ya no confían en el sistema de justicia y por la impunidad.

"Tenemos esta cifra porque los ciudadanos no denuncian y la impunidad en los estados", detalló.

Agregó que, de acuerdo con el índice, también se detectaron varios estados con impunidad en delito doloso de casi 100 por ciento.

"En el delito doloso tenemos estados donde la impunidad es mayor al 99 por ciento como Guerrero, Oaxaca, Michoacán", añadió en el programa de El Financiero Bloomberg TV.

Consideró que aunque se atribuye esta situación al nuevo penal acusatorio, en realidad, la razón son las deficiencias con las que se arman las carpetas de investigación.

"El nuevo sistema es 140 por ciento más efectivo que el anterior. Todo esto que nos dicen que el nuevo sistema es el culpable de la impunidad, pues no, no lo es, y también lo que ofrece este sistema es más posibilidades de determinar de forma efectiva las carpetas de investigación", dijo.

"Ministerios Públicos, fiscales, muchos operadores siguieron torturando para obtener confesiones, no arman bien las carpetas, no vemos realmente la investigación que esté hecha y no tienen bien armado el caso y se les cae", añadió.