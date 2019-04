En México, el 16.8% de usuarios de internet experimentaron ciberacoso: INEGI

CIUDAD DE MÉXICO.- El 16.8 por ciento de los usuarios de internet en México, de julio de 2016 a julio de 2017, vivieron alguna situación de acoso cibernético, siendo ligeramente mayor en mujeres (17.7 por ciento) que en hombres (16 por ciento).

Al presentar los resultados del levantamiento del Módulo sobre Ciberacoso (Mociba) 2017, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) reveló que los adolescentes y jóvenes son los más expuestos: uno de cada cinco usuarios de 12 a 29 años, señalaron haber vivido algún tipo de ciberacoso.

Además, indició que tanto hombres como mujeres que vivieron alguna situación de ciberacoso en los últimos doce meses utilizan internet en promedio una hora o más en relación con aquellos que no vivieron este delito.

Por entidad federativa, la mayor prevalencia de ciberacoso se registró en Tabasco, con un 22.1 por ciento, seguido de Veracruz, Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes e Hidalgo.

Las situaciones experimentadas con mayor frecuencia por la población que ha vivido ciberacoso fueron recibir mensajes ofensivos (40.1 por ciento), ser contactados mediante identidades falsas (31.4 por ciento) y recibir llamadas ofensivas (27.5 por ciento).

En 58.8 por ciento de los casos de ciberacoso no se identifica a las personas acosadoras, mientras que en 41.2 por ciento si se logra determinarlo: personas con las que no existe una relación cercana, es decir, conocidas de poco trato o solo de vista (46.4 por ciento); personas cercanas o en quien se pudiera estar confiando, como son los amigos(as) (32.7 por ciento), compañeros(as) de clase o trabajo (22.8 por ciento) y finalmente con los que tienen o tuvieron vínculos más estrechos como ex parejas o familiares (22.3 por ciento).

Los efectos que ocasiona son principalmente de enojo (66.9 por ciento), desconfianza (43.2 por ciento) e inseguridad (29.3 por ciento); y, de acuerdo a lo declarado solamente un 10.8 por ciento dijo no sentir afectación.

El 68.3 por ciento reportó que realiza alguna medida de seguridad para proteger su computadora, tablet, celular o cuentas de internet, mientras que el 31.7 por ciento declaró no realizarlas.

La población que realiza medidas de seguridad para protegerse reportó como medida principal crear o poner contraseñas (claves, huella digital, patrón, etcétera) con un 90 por ciento, seguida por instalar o actualizar programas antivirus, cortafuegos o antiespías (47.6 por ciento).

En México, la población de 12 a 59 años de edad estimada por la ENDUTIH es de 84.5 millones de personas. De ese total, 73 por ciento utilizó internet en cualquier dispositivo en los últimos tres meses.

Del 29 de mayo al 21 de julio de 2017 se levantó el sondeo denominado Mociba 2017 cuyo objetivo es generar información estadística para conocer la prevalencia del ciberacoso entre las personas de 12 a 59 años de edad (usuarias de Internet en cualquier dispositivo), la situación de ciberacoso vivida y su caracterización.